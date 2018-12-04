4 مباريات في دوري كرة قدم الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدخل دوري كرة قدم الصالات أسبوعه الثامن مساء اليوم بمواجهتي الحمرية والنصر والظفرة مع البطائح، وتستكمل المباريات غداً بمباراتي شباب الأهلي مع خورفكان ومليحة مع اتحاد كلباء .

وفي ما يلي ترتيب الفرق حتى نهاية الأسبوع السابع، حيث يحتل فريق دبا الحصن صدارة المسابقة برصيد 17 نقطة، ويأتي فريق شباب الأهلي في المركز الثاني الوصيف برصيد 13 نقطة، في حين يحل فريق النصر في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويأتي فريق الظفرة في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وفريق البطائح في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

وفريق خورفكان في المركز السادس برصيد 5 نقاط، ويحتل فريق اتحاد كلباء المركز السابع برصيد 5 نقاط، ويأتي فريق الحمرية في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، وفي المركز التاسع والأخير يأتي فريق مليحة برصيد نقطتين.