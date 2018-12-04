النصر والفجيرة.. انطلاقة جديدة

المصدر: دبي-عدنان الغربي الفجيرة - محمد فضل

يبحث النصر والفجيرة عن انطلاقة جديدة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقائهما في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد زعبيل بنادي الوصل، لحساب الجولة 12 للدوري.

ويحتل «العميد» المركز العاشر بـ 12 نقطة، و«الذئاب» المركز السابع بـ 13 نقطة.

ويقود النصر، المدرب المؤقت البرازيلي كايو زاناردي، ومساعده المدرب المواطن علي مراد، بعد إقالة الصربي يوفانوفيتش، أول من أمس، فيما يسعى الفجيرة الذي يحتل المركز السابع بـ 13 نقطة، إلى العودة إلى سكة الانتصارات، بعد 4 جولات تكبد فيها خسارتين وحقق تعادلين.

وتشهد تشكيلة النصر، غياباً وحيداً، وهو حارس المرمى أحمد شامبيه، الذي يواصل عملية التأهيل البدني، عقب عودته من رحلة علاج بإسبانيا، وهي المرة الثانية على التوالي، التي يخوض فيها الفريق مبارياته مكتمل الصفوف تقريباً، ووسط خيارات متعددة، خاصة بالنسبة للاعبي خط الوسط، في ظل جاهزية حبيب الفردان وعامر مبارك وجاسم يعقوب وطارق أحمد.

وستحدد الطريقة التي سيعتمدها الجهاز الفني الجديد، ملامح التشكيلة في هذه المباراة، التي يخوضها النصر تحت شعار، لا بديل عن الفوز، للخروج من وضعيته الصعبة في جدول الترتيب.

يسعى لاعبو الفجيرة إلى إيقاف نزيف النقاط، الذي حدث للفريق خلال المباراتين السابقتين، بعد فقدان الفجيرة 5 نقاط مؤخراً، عقب هزيمته أمام الإمارات والتعادل أمام الظفرة، وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد خلفان، الذي غاب في اللحظات الأخيرة أمام الظفرة، وما زال يخضع للعلاج، فيما سيكون الرباعي الأجنبي موجوداً منذ البداية.

تغيير

وأكد علي مراد مدرب النصر، أن أجواء تغيير المدرب لن تؤثر في الروح المعنوية للاعبين، الذين أصبحوا مطالبين أكثر من أي وقت مضى، بتصحيح مسار الفريق، وإثبات جدارتهم بارتداء قميص «العميد»، وقال: قادرون على تخطي المرحلة الصعبة، ولاعبونا محترفون، ونحن على ثقة تامة بتقديم كل ما عندهم للخروج بنتيجة إيجابية، تساعدنا على التقدم في جدول الترتيب.

وكشف علي مراد، أنه يعرف جيداً المدرب كايو زاناردي، الذي عمل معه سابقاً في أكاديمية الكرة، عندما كان مدرباً لفريق تحت 14 عاماً، وقال: تربطني علاقة جيدة مع كايو زاناردي، وهدفنا واحد، وهو قيادة الفريق لتحقيق الفوز.

نتيجة إيجابية

قال التشيكي هاشيك مدرب الفجيرة، إن تبديل مدرب النصر الصربي يوفانوفيتش، من شأنه أن يعطي لاعبي «العميد» دفعة معنوية كبيرة، مع تولي المدرب الجديد زمام الأمور في النادي، وأشار إلى أن ما يهمه، هو كيفية العودة من دبي بنتيجة إيجابية، وقال: لا أعرف طريقة لعب المدرب زاناردي.

ولا تفكير مساعده علي مراد، ولكن على لاعبينا أن يكونوا في كامل فورمتهم، سنلعب بروح مباراة الظفرة لتحقيق الفوز، وأطالب لاعبينا بالأداء بذات الروح التي كانوا عليها في مباراة الظفرة، والتي كان ينقصنا فيها فقط الفوز.

تحفُّظ

ورفض هاشيك الكشف عن أبرز غياباته، مشيراً إلى أن ذلك شأن داخلي، لكن أتمنى شفاء المصابين، وعلى رأسهم نجم الهجوم محمد خلفان، الذي غاب في اللحظات الأخيرة لمباراة الظفرة، وأدعو اللاعبين إلى مواصلة المستوى بنفس الأداء الذي كانوا عليه خلال اللقاء الماضي، والذي وقف فيه الحظ ضد فريقه، بعد إهدارهم فرصاً عديدة أمام المرمى.

الأفضل

وأكد هاشيك أن قائمة النصر تضم أفضل اللاعبين في الدوري، على رأسهم الدولي الإسباني الفارو نغيريدو هداف الفريق، والفرنسي يوهان كاباي فان، وقال: أتمنى أن يقوم اللاعبون بتطبيق خطتي بشكل جيد.

الياسي: اللاعبون يتحمّلون المسؤولية

أكد أحمد الياسي لاعب النصر أن اللاعبين يتحملون جزءاً من مسؤولية النتائج المخيبة للآمال التي حكمت على الفريق باحتلال المركز العاشر بعد 11 جولة، مشيرا إلى أن الشعور بحجم هذه المسؤولية يدفعهم لبذل كل طاقاتهم من أجل الفوز على الفجيرة وفي كل المباريات المقبلة لإنهاء الدور الأول في أفضل مركز ممكن.

وأشار الياسي إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها النصر هي نفسها التي تعرض لها في الموسم الماضي عندما تم استبدال المدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي بالصربي ايفان يوفانوفيتش، وقال: نحاول التركيز على تحقيق العلامة الكاملة في الجولات المتبقية قبل نهاية مرحلة الذهاب، وأنا واثق أن كل اللاعبين سيكونون على قدر المسؤولية. دبي- البيان الرياضي

بوفون: نتائج النصر لن تخدعنا

أكد عبدالله إسماعيل «بوفون» حارس الفجيرة، أن نتائج النصر الأخيرة لن تخدعهم، لافتاً إلى أن «العميد» يظل من الفرق الكبيرة. وقال: علينا توخي الحذر ودخول المباراة بروح الانتصار.

وحول بقائه المستمر في دكة الاحتياطي قال: أنا لاعب محترف ويقدر اختيارات المدرب هاشيك وأظل رهن إشارته متى ما طلب منه بأن يبدأ المباراة سيكون جاهزاً.

مشيداً في نفس الوقت بأداء الحارس الأساسي صالح ربيع الذي يتمتع بحضور عال وبنية جسمانية جيدة تساعده على أداء دوره بصورة جيدة. وأضاف: كلنا في حراسة المرمى نخدم الفريق، معرباً عن أمله في مساندة الجماهير ونحن بدورنا سنقاتل للنهاية.