خالد عيسى «سوبرمان» وكابتن الفلبين يكسر النحس

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

في الوقت الذي تركز فيه المنتخبات على برنامج استعداداتها النهائية لخوض كأس آسيا لكرة القدم 2019 «الإمارات 2019»، يطوف الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي للعبة في وسائل التواصل الاجتماعي للوقوف على أحوال نجوم القارة، لمعرفة قصص الحذاء المحظوظ، والاحتفالات التاريخية، والمزاج الاحتفالي، والتحديثات الطبية.

فيما ارتدى خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي العين القميص رقم 17، الذي ارتداه ملهمه ومثله الأعلى محسن مصبح حارس مرمى الشارقة والأبيض الأسبق والملقب «بالسوبرمان» طوال مسيرته الكروية. ونشر الموقع صورة تجمع محسن مصبح حارس المرمى الأسطوري مع خالد عيسى الحارس الحالي لـ«الأبيض» خلال معسكر المنتخب الذي اختتم في دبي.

واعتبر الجميع أن زيارة محسن مصبح مصدر إلهام لحارس المنتخب خالد عيسى، الذي أصر على ارتداء الرقم 17، الذي ارتداه ملهمه مصبح طوال مسيرته الكروية. وخاض مصبح 105 مباريات دولية مع منتخبنا الوطني، وكان حامي عرين «الأبيض» عام 1996 عندما وصل إلى المباراة النهائية، وهو حارس مرمى منتخبنا خلال ظهوره الوحيد في نهائيات كأس العالم عام 1990.

فيما ارتدى خالد عيسى القميص رقم 17، الذي ارتداه ملهمه مصبح طوال مسيرته الكروية.

تسوق

على جانب آخر، اضطر فيل يونغهسبند قائد منتخب الفلبين، إلى الذهاب للتسوق لشراء حذاء رياضي جديد، بعد مباراة منتخب بلاده الأولى في بطولة آسيان 2018، بعدما تسبب حذاؤه في حدوث مشكلة له في المباراة، وأثبت الزوج الجديد من الحذاء الرياضي، فأله الجيد، حيث سجل يونغهسبند في المباراة التالية، ضد منتخب تيمور الشرقية، وحسم المنتخب الفلبيني بطاقة تأهله إلى الدور قبل النهائي.

كما دخل مهاجم منتخب اليابان وفريق هانوفر 96 الألماني، تاكوما أسانو، في احتفالات أعياد الميلاد خلال الموسم الحالي بشكل لطيف ومبكر.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، عن تشكيلة «الساموراي الأزرق» خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه حصل منذ ذلك الحين على دعوة من المدرب الجديد هاجيمي مورياسو. ويأمل أن يكون اللاعب على متن الطائرة المُتجهة إلى الإمارات في نهاية موسم الأعياد.

احتفال

في حين، تقاسم لاعبو منتخب إيران لكرة القدم كعكة حلوى على ملعب التدريبات للاحتفال بالمباراة الدولية رقم 100 للظهير إحسان حاج صافي مع المنتخب الإيراني. وأكمل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مباراته الدولية رقم 100 من خلال الفوز 1-0 على ترينيداد وتوباغو في ستاد أزادي. ويستعد حاج صافي لخوض منافسات نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة خلال مسيرته الكروية.

وذلك بعد أن كان جزءاً من المنتخب الإيراني عامي 2011 و2015. كما تم استبعاد اللاعب جاستين ميرام رسمياً من قائمة المنتخب العراقي المشارك في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله الأيسر. ونشر جناح فريق كولومبوس كرو الأميركي تغريدة موجهة لمشجعي منتخب «أسود الرافدين»، وتعهد فيها العودة بشكل أقوى.