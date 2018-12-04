الرميثي يتفقد استادي الشارقة وآل مكتوم اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يقوم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة التنفيذية لكأس آسيا «الإمارات 2019» رئيس الهيئة العامة للرياضة، بزيارة تفقدية اليوم الثلاثاء، إلى استاد نادي الشارقة، واستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، للاطمئنان على سير الترتيبات الجارية على الملعبين للمشاركة في استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبلين.

يبدأ معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، الزيارة التفقدية بجولة في استاد نادي الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين عن مجموعة الشارقة بالنهائيات الآسيوية، ويتوجه بعدها إلى استاد آل مكتوم لزيارته، بحضور أيضاً، عدد من المسؤولين عن تنظيم مجموعة دبي.

تأتي الزيارة قبل أيام من التوقيتات المحددة لتسليم ملاعب البطولة الثمانية إلى اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية، لتبدأ الترتيبات النهائية لاستقبال البطولة التاريخية التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخباً، تتنافس على الكأس الجديدة للبطولة، وسط أجواء مبشرة ببطولة ناجحة تنظيمياً، مع إشادة دائمة من الاتحاد الآسيوي للكرة، بما يتم إنجازه على أرض الإمارات من تحضيرات لاحتضان الحدث.

على جانب أخر، يواصل نادي النصر استعدادته لاستضافة جانب من مباريات نهائيات كأس أمم آسيا «الإمارات 2019»،

حيث يستضيف استاد آل مكتوم 6 مباريات ضمن نهائيات كأس أمم آسيا، أولها المباراة التي ستٌقام بين منتخبي كوريا الجنوبية والفلبين في الـ من 7 يناير المقبل.