كلباء يهزم دبا الفجيرة ويُصعّب موقفه

Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

استعاد اتحاد كلباء نغمة الفوز بعد مرور 8 جولات لم يتذوق فيها فريق النمور طعم الانتصار، حيث يعود آخر فوز حققه كان على حساب فريق النصر ضمن مباريات الأسبوع الرابع وتمكن فريق اتحاد كلباء من تحقيق فوز مستحق أمس على مضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الفجيرة، في افتتاح الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي بهذه النتيجة أيضاً يواصل فريق دبا سلسلة نتائجه السلبية في المباريات الأخيرة.

سجل تومي رييس الهدف الأول لاتحاد كلباء في الدقيقة 42، وتعادل يحيى جبران لدبا في الدقيقة 55، وسجل درويش محمد لاعب دبا الهدف الثاني لاتحاد كلباء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع جاء الهدف الثالث عبر البديل جيوفاني سيو.

تهديد

لم يرتق الشوط الأول للمستوى المأمول من قبل جماهير الفريقين، حيث ساد الحذر الشديد البداية مع أفضلية لفريق كلباء، الذي قام لاعبوه بعدة هجمات بغية تسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب ويساعد اللاعبين على أداء مباراة قوية، في الدقيقة التاسعة تعلو تسديدة البرازيلي راموس محترف كلباء مرمى الحارس عبد الله سلطان بقليل، ولم يحتسب حكم الراية مسعود حسن هدفاً للنواخذة بداعي التسلل سجله اللاعب ياسر سالم في الدقيقة 14، ويكسب دبا الفجيرة ضربة ثابتة لم تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب في الدقيقة 26. بعدها تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة دون تهديد حقيقي على المرميين. وتراجع دبا بمرور الدقائق للدفاع عن مرماه مع محاولة الاعتماد على المرتدات.

في الدقيقة 30 سدد مايك راموس مهاجم اتحاد كلباء كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة. وفي الدقيقة 35 مرر المجري جوجاك كرة طويلة إلى تومي رييس ولكن الأخير لم ينجح في استغلالها.

أسفر ضغط النمور عن هدف قبل نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 42 وصلت الكرة تومي رييس خارج منطقة الجزاء وهيأها اللاعب الكولومبي بشكل مميز بالصدر ثم لمسها برأسه مُراوِغاً أحد المدافعين قبل أن يسدد الكرة قوية داخل الشباك، وكاد عمر الخديم مدافع دبا السابق وكلباء الحالي أن يسجل هدف التعادل عن طريق الخطأ في مرماه لكن كرته التي حبست أنفاس جماهير النمور تحولت بجوار حارس كلباء جمال إسماعيل بعد أن تحولت لركنية في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم كلباء بهدف.

الشوط الثاني

حاول دبا إدراك التعادل في بدايات الشوط الثاني ونجح في هز الشباك مبكراً. حصل النواخذة على ركنية نفذها أحمد خميس وارتقى لها يحيى جبران وحولها برأسه بطريقة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 55.

لم يستمر التعادل طويلاً، وفي الدقيقة 64 سجل درويش محمد لاعب دبا هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه. وسدد عمر الخديم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حاول درويش إبعادها برأسه لكنها استقرت في الشباك.

وسنحت الفرصة لتسجيل الثالث في الدقيقة 67، حين وصلت حسن خميس كرة عرضية داخل منطقة الجزاء على بعد أمتار قليلة من المرمى لكنه وجهها برأسه بعيداً عن الشباك.

حاول النواخذة إدراك التعادل ولكن هجماتهم لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى كلباء. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل البديل جيوفاني سيو الهدف الثالث للنمور بعد هجمة مرتدة مثالية، لتنتهي المباراة بفوز النمور بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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مع انطلاقة شوط المدربين بين كلباء ودبا، أجرى السوري محمد قويض المدير الفني لدبا، تغييره الأول، حيث دفع باللاعب الجوكر ياسر الجنيبي بديلاً عن ناشد عبد القادر المصاب، وأعاد المغربي يحيى جبران المباراة لنقطة التعادل مستفيداً من الركنية التي نفذها مواطنه إدريس فتوحي بإتقان ويحولها جبران برأسه في سقف المرمى لهدف التعادل ق 54 أعاد الروح من جديد لمدرجات النواخذة، كما دفع باللاعب الايفواري جيوفاني بديلاً عن راموس وشاهين سرور مكان حسن خميس ق 83.

كما استنفد الإيطالي فابيو فيفاني مدرب الظفرة كل التبديلات بعد أن دفع بكل من أحمد باتو وعلاء محمد لإضفاء مزيد من الحيوية على خطي الوسط والهجوم وأطلق البديل رصاصة الرحمة على دبا بعد أن وقع على الهدف الثالث بعد عمل مشترك بينه وزميله تومبي ق 90+4.

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سجل أهداف كلباء كل من: تومبي ريس في الدقيقة 42 ومدافع دبا درويش محمد بالخطأ في مرماه عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 63، والبديل جيوفاني في الدقيقة 90+4، في حين سجل هدف فريق دبا الفجيرة الوحيد محترفه المغربي يحيى جبران في الدقيقة 54، بهذه النتيجة يتأزم موقف فريق دبا الفجيرة كثيراً ويبقى في أسفل ترتيب الجدول.

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رفع فريق اتحاد كلباء رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد دبا عند أربع نقاط في المركز الأخير من الترتيب. وتعد هذه الهزيمة العاشرة للنواخذة هذا الموسم.