الذكريات الجميلة في وداع يوفانوفيتش

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ودع لاعبو فريق الكرة بنادي النصر مدربهم السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش بطريقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال استعادة بعض الذكريات الجميلة التي جمعتهم مع المدرب خلال قيادته للفريق، ونشر حبيب الفردان على موقعه في «تويتر» صورة تجمعه مع يوفانوفيتش عقب تتويج النصر بكأس الأندية الخليجية في موسم 2013-2014، وهو اللقب الأول للفردان في مسيرته الاحترافية.

وكتب: «شكراً على كل شيء».

ونشر الفردان صورة على «انستغرام» مع يوفانوفيتش ووضع عليها قلباً أزرق.

ويرتبط الفردان بعلاقة قوية مع يوفانوفيتش الذي كان منحه شارة الكابتن في الموسم نفسه الذي توج معه بأول لقب، وكان يعتبره إحدى الأوراق المهمة في التشكيلة، كما لعب المدرب الصربي دوراً مهماً في عودة حبيب الفردان إلى النصر، وراهن عليه رغم تراجع مستواه وخروجه من قائمة المنتخب في موسمه الأخير مع شباب الأهلي.

وإضافة إلى حبيب الفردان نشر الإسباني الفارو نيغريدو صورة تجمعه مع يوفانوفيتش خلال التدريبات وكتب «شكراً جزيلاً يوفانوفيتش».