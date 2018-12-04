بني ياس وشباب الأهلي.. صراع القوة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى دبي- إيهاب زهدي

يستقبل بني ياس على ملعبه عند السابعة والنصف من مساء اليوم، ضيفه شباب الأهلي، لحساب الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم في مباراة تحدي الأقوياء، والتي يسعى خلالها كل فريق للفوز بهدف المحافظة على حالة الاستقرار التي يعيشها، والمعنويات العالية التي تسيطر عليه.

قبل لقاء اليوم، يحتل صاحب الأرض والجمهور، المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ورغم موقعه في جدول الترتيب والذي لا يتناسب مع طموح النادي، لكنه قياساً بكون النادي صاعداً حديثاً لدوري المحترفين، بجانب المستوى المتميز الذي يقدمه، فإن هناك حالة من الرضا والقبول بموقعه، خاصة مع نجاحه في الصمود أمام أبرز فرق الدوري بطريقة برهنت على قوته.

رغبة الفوز

ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ويسعى الفريق إلى المحافظة على سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها مؤخراً في دوري الخليج العربي، وأخرها الفوز على ضيفه النصر في الجولة الحادية عشرة الماضية، بهدف وحيد، ساهم في تعزيز مكانة وترتيب الفريق في جدول المسابقة، إلى جانب رغبة الفريق في البقاء قريباً من ثلاثي القمة، على أمل تعثر أي منهما في الجولات التالية.

وعلى الطرف الآخر، يسعى «السماوي» إلى العودة مجدداً للانتصارات، والتي غاب عنها خلال الثلاث جولات الماضية بخسارته أمام العين في الأسبوع التاسع.

وتعادله مع النصر واتحاد كلباء على التوالي، كما أنه لم يحرز هدفاً خلال هذه الجولات، ما يضاعف مسؤولية خط المقدمة بقيادة الهداف المتميز بيدرو كوندي، في فك العقم الهجومي، وهز شباك الفريق الضيف، ويزيد من دافع «السماوي»، أداء المباراة بملعبه، والذي لم يتعرض فيه للخسارة منذ بداية الموسم.

معنويات جيدة

وبدوره، أكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس، الجاهزية التامة للقاء، مبيناً أن فريقه يعيش حالة معنوية جيدة، وهناك أجواء إيجابية داخل النادي، مع إصرار كبير في التدريبات على تقديم أداء مميز في جميع المباريات، وأضاف: «منافسنا أيضاً، يعيش ذات الوضع بعد نتائجه الإيجابية في الدوري، مع أفضليته في النتائج وتقدمه في جدول الترتيب.

وبالتأكيد شباب الأهلي سيعمل على مواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير مع نظرته لمركز أكثر تقدماً في الدوري، وهذا يجعل المباراة صعبة، ويؤكد أننا سنواجه خصماً قوياً ومقاتلاً في نفس الوقت».

تحدث المدرب الكرواتي، عن تشكيلة منافسه، وقال إنها تضم أسماء كبيرة سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو الأجانب، وأضاف: «شباب الأهلي زاخر بالنجوم، وأعتقد أن أبرزهم لوفانور، الذي يمكنه أن يشكل خطورة على كل الفرق.

لكننا نمتلك أيضاً مجموعة متميزة من اللاعبين وقادرة على إثبات تفوقها أمام منافسنا ونيل نقاط المباراة، فقط هذا يتطلب جهداً كبيراً من اللاعبين وتقديم كل ما عندهم، وعقد الفريق مكتمل، وجميع العناصر جاهزة للمباراة، ولا توجد غيابات في صفوفنا، وذلك من الإيجابيات التي تجعلنا نمتلك عدداً جيداً من الخيارات للدفع بالتشكيلة المناسبة».

الأداء القوي

في المقابل، توقع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، خوض مباراة قوية وصعبة أمام بني ياس، وأكد على ضرورة الأداء بقوة، والسعي لتحقيق الفوز والعودة بالعلامة الكاملة، وقال: «بني ياس فريق جيد ومنظم أثبت وجوده خلال الجولات السابقة، وأتوقع أن يؤدي بقوة ويسعى للفوز، خاصة وهو يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

ويجب أن نكون أكثر تركيزاً، وأن نتعامل مع المباراة بالحذر اللازم، وسعيد بالمستويات المتميزة التي قدمها اللاعبون في المباريات السابقة، وأطالبهم دائماً بالاستمرار في العمل والسعي لتقديم أفضل أداء في المباريات المقبلة، حتى نتمكن من مواصلة حصد النقاط، وهدفنا واضح وهو مواصلة تحقيق الانتصارات».

صعوبة المباراة

وتابع المدرب: «ندرك أهمية وصعوبة المباراة، وحرصنا على إعداد الفريق بالصورة المطلوبة، ولا توجد مواجهات سهلة وأخرى صعبة، ودوري الموسم الحالي يتميز بدرجة عالية من المنافسة ومستويات الفرق متقاربة، ويتعين علينا العمل بقوة لتحقيق هدفنا، ونفكر في كل مباراة على حدة.

والالتزامات التي تلي مباراة بني ياس لا تشغل بالي في الوقت الراهن، وكل تركيزنا منصب على المواجهة المقبلة، والاسترخاء والاستهانة بالمنافسين مرفوض، ويجب علينا استغلال إيجابياتنا من أجل التقدم أكثر في الترتيب».

جشك: أداء شباب الأهلي في تصاعد مستمر

أكد أحمد جشك لاعب شباب الأهلي، على أن أداء فريقه في تصاعد مستمر، قبل لقاء بني ياس اليوم، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي، وقال:حققنا العديد من الانتصارات، وسنكون حريصين على مواصلة العمل بقوة، لحصد مزيد من النقاط، للاقتراب أكثر من فرق الصدارة، ولن ننتظر هدايا الآخرين، بل سنعتمد على أنفسنا في تحسين موقف الفريق.

وأضاف:بني ياس فريق قوي، ولن يكون صيداً سهلاً لشباب الأهلي، خاصة أنه يلعب أمام جماهيره، لكن هذا لا يمنع أن نبذل جهدنا من أجل التفوق على منافسنا، والعودة بالنقاط الثلاث، لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة، ورغم ضيق الوقت بين الجولة الماضية والحالية، إلا أن اللاعبين حريصون على بذل أقصى ما لديهم من جهد، والاستمرار في تقديم العروض القوية، وتحقيق النتائج الإيجابية.

روبسون: جاهزون لإيقاف خطورة الضيوف

أكد البرازيلي روبسون مدافع السماوي المتألق، أن فريقه عازم على تحقيق الفوز اليوم على شباب الأهلي، مؤكداً أنه وزملاءه اللاعبين في خط الدفاع، بمساندة ودعم بقية اللاعبين، جاهزون لإيقاف خطورة خط هجوم الخصم في المباراة، ذاكراً أن شباب الأهلي لديه هجوم قوي.

ولكنهم قادرون على حماية المرمى، وأضاف: أعتقد أن مباراتنا اليوم من أصعب المواجهات، لأن المنافس، بخلاف أنه من فرق المقدمة، فإنه يقدم أيضاً أداء جيداً، ومستواه في تطور مستمر، لكن فريقنا يمتلك عناصر متميزة، ويمكنه تحقيق التفوق عليه.

ووعد روبسون ببذل أقصى مجهود في اللقاء، والفوز لإسعاد جماهير النادي، ومواصلة النتائج الإيجابية التي ظل يحققها الفريق على ملعبه، ويأمل أن يقدم فريقه مباراة جيدة، ترضي الطموحات، وأن يكون الفوز حليفه.