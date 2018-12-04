«الملك» و«الزعيم» 28

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

احتفظ فريق الشارقة بصدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على الوحدة 3- 2 في الجولة 12، ووصل إلى النقطة 28 في المركز الأول، وتساوى فريق العين مع «الملك» في رصيد النقاط نفسه بفوزه على الوصل 3 - 1، مواصلاً مطاردته للقمة، ومحتفظاً بالوصافة، فيما تجمّد رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز 11.

جاءت مباراة «الزعيم» و«الإمبراطور» مثيرة ونجح العين في العودة إلى دار الزين بثلاث نقاط ثمينة، أحرز العين هدفاً مبكراً عن طريق السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة 19، وعزز كايو النتيجة بهدف في الدقيقة 48، وأحرز حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 90، وأحرز هدف الوصل الوحيد مدافع العين إسماعيل أحمد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وسادت المباراة أجواء احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 47 للدولة، استهلها جمهور الوصل قبل لحظة نزول الفريقين لأرضية الملعب برفع «تيفو» لعلم الإمارات وفريق الوصل، وفي الدقيقة 47 وقف الجميع مرددين النشيد الوطني وفي المباراة الثالثة استعاد اتحاد كلباء نغمة الفوز بعد 8 جولات وتغلب على دبا الفجيرة 3 - 1، ورفع رصيده إلى 15 نقطة.