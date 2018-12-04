ذهبيتان للإمارات في بناء الأجسام ببطولة دايموند كاب الدولية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

فاز عبدالله حسن رستم، وشعيب عبدالله لاعبا منتخبنا لبناء الأجسام بميداليتين ذهبيتين في بطولة دايموند كاب التي اختتمت أول من أمس في أوكرانيا ونظمها الاتحاد الدولي للعبة، وذلك في وزن 80 كيلوغراماً ومسابقة فيزيك 174 سنتمتراً، وأهدى اللاعبان الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، ووصفا الفرحة بأنها فرحتان بمناسبة اليوم الوطني 47 للدولة، والإنجاز العالمي الذي توج نجاحات اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في عام زايد.

ووصف عبدالله رستم مشاركته في البطولة بالمحطة الفنية المميزة لقوة المنافسات بمشاركة لاعبين عالميين، وأكد عبدالله شعيب أنه حقق الميدالية الذهبية وسط ظروف صعبة لقوة البطولة والأجواء الباردة.

وحظي اللاعبان باستقبال مميز بالورود لدى وصولهما إلى الدولة، بحضور أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، رئيس لجنة المنتخبات وعبدالمجيد يزبك المدير الفني للاتحاد.