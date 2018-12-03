زاناردي مدرباً مؤقتاً للنصر خلفاً ليوفانوفيتش

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قررت شركة النصر لكرة القدم تعيين البرازيلي كايو زاناردي، الخبير الفني بأكاديمية الكرة بالنادي مدرباً مؤقتاً للفريق الأول خلفاً للصربي يوفانوفيتش، الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخسارة من شباب الأهلي في الجولة 11 لدوري الخليج العربي.

ويقود زاناردي النصر أمام الفجيرة غداً بمساعدة المدرب المواطن علي مراد لحين التعاقد مع المدرب الجديد، المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وكان زاناردي مديراً فنياً لأكاديمية العميد لمدة 6 سنوات قبل مغادرته في 2013 وعودته الموسم الحالي خلفاً للهولندي مارسيل.

وقاد زاناردي البرازيل لمونديال الناشئين 2015، وهو يحمل رخصة التدريب الانجليزية.