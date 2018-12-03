دومبيا وروبن في القائمة المبدئية للعين بمونديال الأندية

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعلن نادي العين لكرة القدم، رسمياً، قيد لاعب الوسط المالي تونغو حامد دومبيا، لمدة موسمين بعد اكتمال إجراءات تسجيله عملياً ضمن كشوفات الفريق لبطولة كأس العالم لأندية الإمارات 2018، إذ يرتدي القميص رقم «3».

كما كشف العين خلال بيان أصدره أمس عن التفاصيل المرتبطة بوضع البرتغالي روبن روبيرو الذي لايزال النادي ماضياً في إجراءات تسجيله ضمن قائمة «الزعيم» العالمية.

وأعرب غانم الهاجري، عن بالغ امتنانه وتقديره لقيادة نادي العين على الرعاية السامية والدعم السخي لجميع الألعاب بمختلف المراحل السنية وتهيئة الأسباب لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وتحقيق الطموحات المرجوة.

موضحاً: «بعد الاستقبال التاريخي لبطل الثنائية بقصر البحر، صدرت توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بالعمل على دعم الصفوف سعياً للظهور المشرف».

واستطرد الهاجري، قائلاً: «التزاماً بمبدأ الشفافية في ظل الأخبار المتداولة حول وضع اللاعبين أخيراً وإطلاع جماهير النادي على الحقائق، نؤكد أن الإجراءات الخاصة بقيد روبن ودومبيا بدأت فعلياً في 31 سبتمبر الماضي وحرصاً منا على التعامل بواقعية مع الظروف، نجحنا في إكمال التعاقد مع دومبيا مباشرة غير أن ملف اللاعب روبن لا يزال مفتوحاً».

وأردف: جميع الأوراق تثبت تعاقد نادي العين مع روبن كلاعب حر خلال الفترة المسموح بها حسب لوائح اتحاد الكرة المحلي، واللاعب لديه حكم قضائي من المحكمة الرياضية في البرتغال بأنه لاعب حر ويحق له التعاقد مع أي نادٍ.