الوصل والعين.. الخطأ ممنوع

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله - العين ـ طلحة عبدالله

يحل فريق العين ضيفاً على الوصل في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، في ختام اليوم الأول للجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي، وهي المواجهة التي تجمع الفريقين تحت عنوان «الخطأ ممنوع»، حيث يسعى العين إلى فض الاشتباك على الصدارة بينه وبين الشارقة والجزيرة، حيث يتساوى الثلاثي في الرصيد «25» نقطة لكل فريق، ويبقى الفارق في رصيد الأهداف، في المقابل يتطلع الوصل إلى وقف نزيف النقاط والخروج من المركز الـ11، الذي يحتله الوصل حالياً برصيد 11 نقطة.

نتيجة

من ناحيته، أكد المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل أن هناك رغبة مشتركة من الفريقين للخروج بنتيجة إيجابية وقنص النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن العين من الفرق القوية في الدوري، بفضل امتلاكه عدداً من اللاعبين المميزين في خط هجوم قوي، إضافة إلى خط دفاعه، الذي يعد أقوى خط دفاع في البطولة.

وأضاف: «نحن أيضاً لا نقل عن العين، ففريقنا يمتلك عدداً من اللاعبين المميزين، ونحن نعمل حالياً على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الماضية ضد الشارقة في الجولة الماضية، حتى ندخل المباراة بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتحقيق الهدف المأمول من المباراة خاصة أنها ستقام على ملعبنا».

كما أكد العبدولي أن هناك تصريحاً غير دقيق له انتشر يقول فيه إنه لم ير فريقاً من قبل يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، قائلاً: «هذا أمر غير صحيح فأنا أتابع الدوريات الأوروبية وأعرف أن كثيراً من الفرق تخوض مباراة كل ثلاثة أيام».

تحد

من جهته، أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الوصل بأرضه ووسط جمهوره، مشدداً على ضرورة أن يتابع الفريق مردوده القوي ونتائجه الإيجابية لحصد مزيد من النقاط ورفع رصيده، مؤكداً أن فريقه سيدخل تحدياً جديداً مع منافس متميز رغم أنه لم يظهر بذات المستوى الذي كان عليه الموسم السابق، ولكنه على كل حال يضم في صفوفه لاعبين أقوياء في المقدمة الهجومية، وقد ظهر بصورة جيدة أمام الشارقة.

جهد

وأضاف زوران: نحن مطالبون بمضاعفة جهودنا والتجهيز الجيد لأجل الظهور بالصورة المطلوبة، التي تقودنا إلى تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وهذا يتطلب إظهار الروح القتالية والتركيز بدرجة عالية منذ البداية وحتى النهاية. كما قلل مدرب العين من أهمية مواجهة الوصل مرتين متتاليتين في مسابقتي الدوري والكأس خلال أربعة أيام فقط.

وقال: ليس هناك أية إشكالية، فالقرعة هي التي حددت المواجهات ومن المهم بالنسبة لنا أن نستعد لمواجهة جميع الفرق في جميع المنافسات بالكيفية نفسها، خصوصاً أنه لا توجد أسرار بين الفرق المتنافسة في المسابقات المحلية.

هدف

عبد الرحمن علي: ننتظر جمهور الذهب

دعا عبد الرحمن علي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، جمهور نادي الوصل «جمهور الذهب»، للوجود في المدرجات، ودعم الفريق في اللقاء المهم في مسيرة هذا الموسم، مؤكداً أن أمام فريقه مباراة مهمة وقوية ضد العين اليوم.

مشيراً إلى أن لاعبي «الإمبراطور»، قاموا بالاستعداد بصورة جيدة للمباراة، للخروج بنتيجة إيجابية، تنتشل الوصل من الترتيب المتواضع الذي يحتله حالياً في سلم الدوري. وقال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل: «نتطلع إلى تقديم مردود طيب، والخروج بنتيجة إيجابية تساعدنا في تعديل ترتيب الفريق في جدول الدوري، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعب زعبيل».

رأي

محمد أحمد: نتائج الوصل لن تخدعنا

أكد محمد أحمد مدافع نادي العين الدولي، أنهم حريصون على التعامل بتركيز وحذر، واللعب بروح قتالية عالية، منذ البداية وحتى النهاية، في مواجهة الوصل اليوم، موضحاً أن النتائج التي حصل عليها الأخير من مبارياته هذا الموسم، لن تخدعهم، لأن الوصل فريق قوي ومتميز، ويضم في صفوفه لاعبين أقوياء، والدليل المستوى المبهر الذي ظهر به في مسابقة كأس زايد للأندية، حيث نجح في التأهل إلى ربع النهائي على حساب الأهلي المصري.

وشدد المدافع العيناوي، على أهمية الحضور الحاشد لأنصار الزعيم في المواجهة اليوم، موضحاً أن وجود جمهور العين في مدرجات الملعب للمساندة، يعزز من دوافع اللاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية.