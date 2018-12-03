دبا وكلباء.. لقاء استعادة الفوز

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - كلباء - علي الظاهري

يستقبل دبا الفجيرة القابع في قاع الترتيب بأربع نقاط ضيفه وجاره اتحاد كلباء الثامن بـ 12 نقطة في ديربي مثير بالساحل الشرقي في تمام الساعة 4:40 عصراً، ويأتي اللقاء في افتتاحية مباريات الجولة قبل الأخيرة من ذهاب دوري الخليج العربي، وسيكون عنوان مواجهة اليوم لا بديل عن الفوز، وعلى الرغم من فارق الثماني نقاط لصالح كلباء، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل الملعب. من جهته، يسعى فريق اتحاد كلباء إلى استعادة ذاكرة الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات.

شعار

من جانبه، أكد السوري محمد قويض المدير الفني لفريق دبا، أنه سيخوض لقاء اليوم بشعار الفوز فقط، وذلك من اجل تقليص فارق النقاط بينه وأقرب منافسيه وهو الإمارات الذي يمتلك 8 نقاط حتى الآن، مبيناً أن أية نتيجة بغير الانتصار ستجعل وضعية فريقه صعبة للغاية، خصوصاً مع شدة المنافسة خلال الجولات المقبلة.

كما أكد قويض، أن مواجهة اليوم فرصة للخروج من دوامة سلسلة النتائج السلبية للفريق، ولا توجد أي أعذار للاعبين وعليهم استعادة مشوار الانتصارات من جديد على الرغم من قوة الضيف والذي يقدم كرة جيدة وهو فريق منظم في كافة خطوطه.

لافتاً إلى القوة الهجومية الضاربة لفريق كلباء واتباع أسلوب اللعب الضاغط والمنظم هو السلاح الأمثل للمنافس وعلينا مواجهته بشكل جديد حتى نحصد الفوز، وأوضح: أعرف طريقة لعب كلباء وسأقوم بعمل اللازم من أجل الحد من خطورة لاعبي النمور ونسعى لتحقيق انتصار يعيد لنا الحظوظ من جديد.

مواجهة

بدوره، أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب فريق اتحاد كلباء، أنه تنتظرهم مواجهة قوية وصعبة ضد فريق دبا الفجيرة اليوم، وأضاف إن المباراة لن تكون سهلة أمام «النواخذة» كما يعتقد البعض، مشدداً على أهمية التركيز في المباراة وعدم الالتفات إلى جدول ترتيب الفرق في الدوري.

وأشار فيفياني إلى أن الفوز هو طموح «النمور» وشعار يرفعه الفريق دائماً رغم صعوبة جميع المباريات نظراً لتقارب المستوى بين جميع الفرق في الدوري، موضحاً أن الكتيبة الصفراء ماضية نحو تحقيق الهدف الأهم وهو البقاء مع الكبار في دوري المحترفين.