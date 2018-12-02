حميد يوسف مستمر في عضوية فنية الكرة بالوصل

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أكد مصدر مطلع لـ"البيان الرياضي" أن حميد يوسف عضو شركة الوصل لكرة القدم مدير الفريق الأول لكرة القدم مستمر في عمله كعضو باللجنة الفنية لشركة الكرة بنادي الوصل، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية المزمع الإعلان عن تشكيلها قريباً تجمع أسماء وصلاوية لامعة.

وأعادت إدارة نادي الوصل تشكيل اللجنة الفنية لشركة كرة القدم، بحيث يترأسها عبيد مبارك إلى جانب ضم نجمي الوصل السابقين إسماعيل راشد ومنذر علي، إلى جانب حسن طالب الذي انضم مؤخراً، وحسن العبدولي الموجود منذ تشكيل اللجنة الأول، بهدف تصحيح الأوضاع داخل فريق الكرة بالوصل بعد تراجع ترتيب الفريق للمركز 11 في دوري الخليج العربي.