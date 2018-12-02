زاناردي مدرباً مؤقتاً للنصر خلفا ليوفانوفيتش

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قررت شركة النصر لكرة القدم تعيين البرازيلي كايو زاناردي الخبير الفني بأكاديمية الكرة بالنادي مدرباً مؤقتاً للفريق الأول خلفا للصربي ايفان يوفانوفيتش الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخسارة من شباب الأهلي بهدف دون رد في الجولة 11 لدوري الخليج العربي. وتراجع العميد إلى المركز العاشر بـ12 نقطة.

وكان زاناردي مديرا فنيا لأكاديمية العميد لمدة 6 سنوات قبل مغادرته في 2013 وعودته بداية الموسم خلفاً للهولندي مارسيل ثيودوروس .

وأشرف زاناردي على المنتخب البرازيلي للناشئين (تحت 17 عاماً) لمدة عامين ونجح في قيادته إلى مونديال الناشئين 2015. وبدأ زاناردي مسيرته التدريبية في ناشئي بالميراس، ودرب فرق تحت 20 عاماً بالبرازيل، ويحمل رخصة الاتحاد الانجليزي للتدريب.