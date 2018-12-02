تسونامي يعصف بمدربي «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يبدو أن «تسونامي» ضرب بقوة مدربي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع استمرار موجة الإقالات، رغم مرور 3 جولات فقط من البطولة وحملت الجولة الثالثة أخباراً غير سارة لأكثر من مدرب.

فبعد رحيل الثلاثي الصربي ميلودراغ مدرب خورفكان والبرازيلي سيرجو مدرب العروبة ثم وليد عبيد مدرب مصفوت، قررت إدارتا دبا الحصن والعربي إقالة المدرب المواطن بدر طبيب ومعاونيه بسبب سوء وتراجع نتائج دبا في الدوري وحصوله على نقطة وحيدة من 9 نقاط متاحة ليتولى المهمة وبشكل مؤقت المدرب الدكتور فتحي سليم ويعاونه فهد النقبي.

وفي الوقت نفسه استغنت إدارة العربي عن المدرب العراقي جمال علي بعد تلقي الفريق 7 هزائم متتالية خلال التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري «الأولى»، التي لم يحصد فيها الفريق أي نقطة وتعرض لثلاث هزائم.