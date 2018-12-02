٥٣ ٪: العين سيكرر إنجاز الجزيرة في المونديال

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

أكد 53% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي قدرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين على تحقيق إنجاز في كأس العالم للأندية، مثل نظيره الجزيرة الذي حقق المركز الرابع في مونديال الأندية 2017، ويشارك «الزعيم» في نسخة 2018 التي تستضيفها أبوظبي والعين بعد أيام قليلة، في حين قلل 47% من المشاركين من قدرة العين على تقديم نفس إنجاز الجزيرة نظراً للظروف التي يمر بها وصراعه على صدارة دوري الخليج العربي.

وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي سؤالاً بشأن التوقعات الخاصة بقدرة العين على تحقيق نفس إنجاز نادي الجزيرة في النسخة الماضية لمونديال الأندية فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رقم قياسي

وحطم الجزيرة الأرقام القياسية في مشاركته في مونديال الأندية السابق نسخة 2017، بوصفه أول فريق إماراتي في تاريخ فرق الدولة يحقق المركز الرابع في مونديال الأندية، وهو خامس فريق عربي يدخل المربع الذهبي، بعد الرجاء المغربي الوصيف نسخة 2003، وكان طرف النهائي بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري الثالث 2006، وأحرز المركز الرابع نسخة 2012، الاتحاد السعودي الرابع 2005، والنجم الساحلي الرابع 2007، ويعد الجزيرة الفريق الوحيد في البطولة والذي لعب بمحترفين أجانب اثنين هما مبارك بوصوفة ورمارينهو، وتساوى الأخير مع كرستيانو رونالدو، وانتنيو مدافع اوراوا الياباني، في تسجيل هدفين طيلة مشوار البطولة، وبذلك يعتبر الثلاثي هدافي البطولة.

نتائج

وفي نتائج الاستطلاع على «تويتر» اتفق 44% من المشاركين على قدرة العين على تحقيق الإنجاز في النسخة الحالية لمونديال الأندية ليقارع «فخر أبوظبي» فيما حققه، في حين رفض 56% تلك المقولة. ولم تختلف النسب السابقة كثيراً عن نتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة حيث أكد 34% قدرة العين على تحقيق إنجاز الجزيرة في مونديال الأندية، مقابل 66% قالوا: لا.

مقومات البطل

وأكد فاروق عبدالرحمن نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الوصل السابق أن العين يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتكرار إنجاز «فخر أبوظبي» والوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية، مشيراً إلى أن «الزعيم» يحتاج إلى الدعم الجماهيري في الفترة المقبلة والتركيز الشديد من اللاعبين.

وقال: نأمل بلوغ العين المربع الذهبي في المسابقة العالمية، وخصوصاً أن لديه لاعبين على أعلى مستوى ولديهم القدرة على تحمل المسؤولية ويتحلون بالروح القتالية المطلوبة، ويملكون الخبرة في التعامل مع المباريات الكبرى، ولا ننسى أن المونديال يقام في الدولة ودعم ومساندة العين واجب على الجميع.