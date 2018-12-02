«المحترفين» تهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين بأسمى آيات التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني 47 للدولة.

وأكد الجنيبي أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي في ظل التطور الذي تعيشه الدولة في كل المجالات، والذي يقف شاهداً على حرص القيادة الرشيدة أن تكون الإمارات رائدة عالمياً على كل الصعد سيراً على خطى الوالد المؤسسوأضاف الجنيبي أن رياضة الإمارات، وكرة القدم بالأخص تعيش أزهى فتراتها في ظل القيادة التي أولتها اهتماماً.