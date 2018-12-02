الجزيرة يزحف بذكاء نحو القمة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

لم يخسر الجزيرة، على مدار 11 جولة في دوري الخليج العربي لكرة القدم رغم تعادله مع فرق غير منافسة، وفي الوقت الذي تخطى عقبة المنافسين المباشرين مثل العين، والوحدة، وتعادل مع الشارقة، وأكد «فخر أبوظبي» أنه يزحف بذكاء نحو القمة، في الوقت الذي تستمر فيه لعبة الكراسي الموسيقية بينه والشارقة والعين في منافسة قوية على الصدارة خلال الجولة الأخيرة، وتساوى «الملك» مع «فخر أبوظبي» في النتائج حيث إنهما تعادلا في 4 مباريات وفازا في سبع، وتساويا في 25 نقطة ودخل معهما «الزعيم» على الخط لتشتعل القمة.

وتعد مواجهة الإمارات تكملة لسلسلة نجاحات «فخر أبوظبي»، الذي أصبح افضل خط هجوم بـ 32 هدفاً، وأكد الجهاز الفني، بقيادة داميان هيرتوغ المدرب المساعد انه عند حسن الظن، ولم يهتز الفريق تحت قيادته ففاز على الوحدة 2 - 1، وقسى على الإمارات 6 - 0، محافظاً على خط المنافسة مع الشارقة والعين.

وعلى صعيد اللاعبين وبتسجيل الساحر علي مبخوت «هاتريك» أول من امس رفع رصيده التهديفي إلى 13 هدفاً، متصدراً قائمة الهدافين، بينما يأتي محترف الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز ثانياً 11 هدفاً، وسبستيان تيغالي مهاجم الوحدة ثالثاً بـ 10 أهداف، وعلى صعيد دوري المحترفين رفع مبخوت رصيده إلى 126 هدفاً، كهداف تاريخي للمحترفين على صعيد المواطنين.

أما خلفان مبارك فيزداد تألقاً فقبل المباراة كرمته لجنة المحترفين كأفضل صانع ألعاب حيث مرر 9 تمريرات حاسمة في 11 مباراة، وسجل «هاتريك» أمام الإمارات ليرفع رصيده 7 أهداف.

أبدى داميان هيرتوغ سعادته بالفوز الكبير وقال: كسرنا عقدة الفرق المتأخرة، والجزيرة حافظ على ثباته بعد الفوز الثمين على الوحدة في الجولة الماضية، واللاعبون يستحقون الإشادة من حيث الأداء والنتيجة الكبيرة ب 6 أهداف، وهذا التفوق والتميز دفعنا أن نشرك بعض اللاعبين لاستغلال بعض دقائق اللعب.

وأضاف: لا أتحدث عن المنافسة على اللقب، لكن من يريد المنافسة فعليه الفوز على فرق المقدمة وأصحاب الترتيب الأقل، وتركيزنا ينحصر فقط على تحسين ترتيب الفريق وتحسين الأداء وتطوره خلال المباريات.

خسارة ثقيلة

من جانبه أرجع التونسي جلال قادري الخسارة الثقيلة بأن فريقه أدى بشكل جيد في الشوط الأول، لكن اتسعت الهوة في المشهد الثاني، ومشيراً إلى أن فريقه لم يقدم المطلوب، كما انه اصطدم بمنافس قوي على الدوري، ويمتلك من الأدوات على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب من الفوز على الخصوم.

وأضاف: الإمارات يحتاج إلى دعم خلال «الميركاتو الشتوي» حيث يحتاج على الأقل إلى 4 لاعبين، حيث يحتاج إلى مدافعين وصانع ألعاب ولاعب في الهجوم، وان الإدارة والجهاز الفني لا تستطيع التقييم خلال مباراة واحدة، والفريق بشكل عام قد حقق مستوى جيداً في الأربع مباريات الأخيرة، لكن الخسارة ب 6 أهداف هي القاسية، ليس لدينا حلول وبدائل متعددة، ويتبقى لنا مباراتان في الدور الأول بتدعيم الفريق باللاعبين كما تم الاتفاق مع الإدارة.

وأوضح انه جراء النقص العددي تم إشراك المدافع سعد سرور علماً انه يعاني من إصابة، ونحتاج إلى صانع ألعاب يمنح الخط الأمامي اللمسات الفنية، بالإضافة إلى لاعب في عمق الهجوم.

ولفت إلى أن الخسارة بنتيجة ثقيلة طبيعية في عالم كرة القدم، ودور الإدارة والجهاز الفني رفع معنويات الفريق وبث روح الحماس مجدداً.

غياب فوزي

أكد داميان هيرتوغ أن محمد فوزي سيخضع للفحص الطبي لكن الانطباع الأول أنه سيغيب من 10 وإلى 14 يوماً حيث يعاني من إصابة عضلية.