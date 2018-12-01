مصفوت يجبر العروبة على قبول التعادل وحتا يفض التعاون

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

عرقل مصفوت انتفاضة مضيفه العروبة وأجبره على قبول التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وذلك خلال المباراة التي أقيمت اليوم في خاتمة جولات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى .

سجل مصفوت هدفيه عبر كل من محمد خميس ومحمد بن حمودة 32 ، 50 وللعروبة ياسين الصالحي ق 54 ،90 ليرفع العروبة رصيده الى 7 نقاط متنازلاً عن الصدارة لفريق الحمرية وخورفكان فيما وضع مصفوت أول نقطة في رصيده.

وفي المباراة الثانية واصل فريق حتا صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي بدوري الدرجة الأولى وذلك بعد فوزه الصعب على ضيفه التعاون بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي لوان سانتوس في الدقيقة 45+4 من عمر الشوط الأول ليرفع حتا رصيده من النقاط الى 6 ويظل التعاون بنقطة وحيدة ويتلقى الهزيمة الثانية توالياً ، وكان كل من الحمرية وخورفكان ومسافي قد حققوا الفوز امس الأول في افتتاحية مباريات هذه الجولة والتي شهدت ايضاً اقالة مدرب دبا الحصن بدر طبيب والعراقي جمال علي مدرب العربي .