الحمرية وخورفكان في قمة «الأولى»

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

رفض فريقا الحمرية وخورفكان التنازل عن صراع قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ووصل الفريقان إلى النقطة التاسعة من 3 انتصارات متتالية، مع أفضلية الحمرية لفارق الأهداف بينه وبين أبناء الخور، وتغلب الحمرية أمس على العربي 3 - 1، سجل الثلاثية كل من لوبيز هدفين «ق 11و 33»، وكامل شافني «ق 3»، وأحرز للعربي ميهاي «ق 78»، وأكمل العربي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي المازمي.

وفاز خورفكان بصعوبة على الذيد 1 - 0 وسجل الهدف إبراهيم إسماعيل «ق 67»، وفي المباراة الثالثة واصل مسافي صحوته وتغلب على دبا الحصن 1 - 0 وسجل الهدف يالي جوني «ق 47»، ووصل مسافي إلى 7 نقاط وبقي الحصن بنقطة ويلتقي اليوم حتا مع التعاون والعروبة مع مصفوت.