شراكة ثلاثية في الصدارة

المصدر: متابعة: محمد فضل - إيهاب زهدي - محمد محسن

زلزل الجزيرة الملعب تحت أقدام فريق الإمارات وتغلب عليه أمس 6 - 0 في الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد محمد بن زايد، ووصل «فخر أبوظبي» إلى النقطة 25 متساوياً مع الشارقة المتصدر بأفضلية تسجيل الأهداف خارج ملعبه في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل «1 - 1»، وتتشارك 3 فرق في رصيد 25 نقطة في الصدارة هي «الملك» و«فخر أبوظبي» و«الزعيم»، في المراكز الثلاثة الأولى، وجاء الشارقة أولاً يليه الجزيرة ثم العين.



وتقاسم تسجيل سداسية «فخر أبوظبي» في مرمى «الصقور» كل من علي مبخوت وخلفان مبارك، وسجل كل لاعب «هاتريك»، افتتح الجزيرة أهدافه عن طريق خلفان مبارك «ق26»، والذي عزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ «ق 44»، وكان علي مبخوت في الموعد في الشوط الثاني وسجل أول أهدافه «ق 48»، من ركلة جزاء، وأضاف هدفين «ق64، و66»، واختتم خلفان مبارك المهرجان مسجلاً الهدف السادس «ق79».

وشهدت المباراة خروج محمد فوزي «ق39» متأثراً بالإصابة وشارك الشاب محمد العطاس بديلاً عنه.



وحصد شباب الأهلي 3 نقاط بفوزه على ضيفه النصر بهدف وليد عباس «ق 63»، باستاد شباب الأهلي بالعوير، وعزز شباب الأهلي مركزه الرابع بوصوله إلى النقطة 22.

وتوقف رصيد النصر عند 12 نقطة، وألغى الحكم هدفاً لإسماعيل الحمادي لشباب الأهلي في الدقيقة 14، بسبب تسلل أحمد خليل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وأنذر الحكم أكثر من لاعب بسبب التدخل القوي أو الاعتراض على قراراته، في الشوط الأول.



وخطف الظفرة تعادلاً في الوقت بدل الضائع بطعم الفوز أمام مضيفه الفجيرة وانتهت مباراة الفريقين المثيرة 1 - 1 وجاء هدف الفجيرة في الدقيقة «90 + 1»، بتوقيع الجزائري محمد بن يطو، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز الفجيرة، دفع مدرب الظفرة باللاعب سعيد الكثيري الذي تمكن ومن أول لمسه من التوقيع على هدف التعادل من ضربة رأسية «90 + 5» ورفع الفجيرة رصيده إلى 13 نقطة مقابل 10 نقاط للظفرة.



وتراجع حكم المباراة أحمد عيسى عن احتساب ركلة جزاء للفجيرة بعد مراجعة تقنية الفيديو «فار».