زوران: الانسجام بين اللاعبين سر الرباعية

المصدر: العين- طلحة عبد الله

لم يجد العين أدنى صعوبة أو مشاكل في عبور ضيفه دبا الفجيرة برباعية نظيفة أول من أمس، على ملعبه باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليصعد إلى قمة الترتيب متساوياً في النقاط مع المتصدر الشرقاوي برصيد (25 نقطة)، وجاءت المباراة على عكس التوقعات وما كانت عليه المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث ظل الفريق البنفسجي يعانب غالباً في التفوق على ضيفه، وربما كانت الظروف التي يعيشها دبا والمتمثلة في فقدانه لعدد من اللاعبين المهمين بقيادة البخيت سبباً في حالة الاستسلام التي ظهر عليها الفريق في مواجهة العين المكتمل الصفوف والمدجج بالنجوم الأقوياء على مستوى المواطنين والأجانب.

مواجهة سهلة

وقال الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، إن فريقه كان بإمكانه زيادة غلته من الأهداف في شباك دبا لو استغل كل الفرص التي واتته في المباراة، موضحاً أن المواجهة كانت سهلة بالنسبة للعين وقدم خلالها اللاعبون مردوداً فنياً متميزاً ومنظماً ومتناسقاً وأظهروا رغبتهم القوية في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وأشار إلى أن ثمة ظروفاً وأحداثاً رافقت العين في المباراة بعد شعور اللاعب ريان يسلم بالإصابة ليتم سحبه من الملعب مع نهاية شوط اللعب الأول، وهو لاعب ذكي ويملك إمكانات وقدرات عالية، وظل يضاعف جهوده خلال الفترة الماضية للعودة بقوة لأن لديه رغبة كبيرة في تقديم الأفضل للفريق، وقد عانى من إصابة خفيفة في العضلة كما شعر بألم في ضرسه وسيعود بصورة قوية.

أداء جماعي

وأوضح المدرب الكرواتي، أن العين نجح منذ بداية المباراة أمام دبا في صنع مساحات كبيرة في الملعب، وقدم الفريق أداء جماعياً رائعاً عبر التمريرات القصيرة السريعة، وهو الأمر الذي مكنه من زيارة مرمى منافسه مراراً وتكراراً عبر فترات متقاربة ليسجل أربعة أهداف خلال شوطي المباراة، ولكن من المهم أن نطوي صفحة هذه المباراة سريعاً لنستعد بقوة من أجل الاستحقاقات المهمة المقبلة.

وقال ماميتش، إن فريقه مواجه بتحديات قوية خلال الأيام المقبلة وهو الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود والعمل المستمر، حيث سيتعين عليه أن يواجه بالجولة المقبلة من الدوري فريق نادي الوصل على ملعبه، وبعد أربعة أيام فقط سيواجه نفس الفريق في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك قبل أن يدخل بعدها مباشرة في أجواء مسابقة كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات.

ظروف صعبة

بدوره بدا السوري محمد قويض، المدير الفني لفريق دبا، متأثراً وحزيناً بالخسارة القاسية التي تلقاها فريقه، وقال خلال المؤتمر الصحافي إن فريقه واجه ظروفاً صعبة وكان يعلم أن المباراة لن تكون سهلة لأنها في مواجهة العين الذي ينافس بقوة على الصدارة، في حين لم يكن دبا في حالة جيدة فهو عانى عدداً من الغيابات المهمة في صفوفه أمثال يسين البخيت الذي كان يعتمد عليه في المقدمة الهجومية، وأضاف: كنا نأمل في الخروج من المباراة بصورة جيدة أقلها الخسارة بشرف لأن الواقع يؤكد أن العين يتفوق بفضل وجود لاعبين أقوياء على مستوى المواطنين والأجانب وهم يملكون قدراً عالياً من التجانس والانسجام.

ومضى بقوله: كانت خطتنا قائمة على تضييق المساحات على لاعبي العين بالمراقبة اللصيقة على مفاتيح اللعب أمثال كايو والشحات وماركوس بيرج، كما فعل فريق اتحاد كلباء في الجولة السابقة، ولكن خلال ربع ساعة اهتزت شباكنا بهدفين الأمر الذي كان له أثره السلبي على معنويات اللاعبين، وفي الشوط الثاني حاولنا أن نقود هجمات مرتدة لتقليص الفارق ولكن الأمور جرت على غير ما نريده وسجل العين هدفين آخرين، ونحن مطالبون بمراجعة حساباتنا وتنظيم صفوفنا خلال الفترة المقبلة حتى إذا تطلب الأمر إحداث بعض التغييرات في صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية لأن بقاء الوضع على ما هو عليه ربما قاد الفريق للهبوط.

سعادة

إسماعيل أحمد: احترمنا المنافس فكسبنا أداء ونتيجة

عبر المدافع الدولي إسماعيل أحمد، لاعب نادي العين، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على دبا برباعية نظيفة أول من أمس على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة الذي يعود له العين بعد فترة طويلة في مباريات الدوري، وقال إن فريقه احترم المنافس فكسب اللقاء نتيجة وأداء لإسعاد جماهير العين التي ربما لم تكن راضية عن أداء الفريق خلال الفترة الماضية رغم أن الفوز والحصول على النقاط الثلاث هو الأمر المهم الذي يعرف العين كيف يحصل عليه، وأوضح أن جميع اللاعبين قدموا مردوداً متميزاً أمام دبا الذي ظل يظهر بمستويات قوية أمام العين خلال الفترة الماضية، وهذا شأن جميع الفرق الأخرى التي تتعامل بكل قوة وجدية مع مباريات العين. العين - البيان الرياضي

صعوبة

فتوحي: العين عقّد المهمة بالتسجيل المبكر

يعتقد المغربي إدريس فتوحي، لاعب فريق نادي دبا الفجيرة، أن فريقه لم يكن في يومه في مواجهة فريق العين بأرضه ووسط جمهوره أول من أمس، وقال: كنا ندرك أهمية المباراة ونعلم مدى صعوبتها لأنها أمام فريق كبير كالعين، ولعل تسجيل العين لهدفين في ربع الساعة الأولى من اللقاء كان له أثره على مردود الفريق بعد ذلك وجعل الأمور صعبة وقد حاولنا العودة في الشوط الثاني، ولكن العين أضاف هدفين آخرين في أول خمس دقائق، وبالطبع كانت هناك أخطاء، ومعروف أن ارتكاب الخطأ أمام فريق كالعين ستكون نتيجته هدفاً في مرماك، كما تأثر دبا بالغيابات المهمة في صفوفه، ومن المهم إغلاق ملف هذه الخسارة والاستعداد بقوة للجولة المقبلة. العين - البيان الرياضي