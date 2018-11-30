شباب الأهلي يحصد 3 نقاط ثمينة بفوز على النصر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، تصوير: سالم خميس

حصد شباب الأهلي مساء اليوم، 3 نقاط غالية بالفوز على ضيفه النصر بهدف وحيد سجله وليد عباس في الدقيقة 63 من المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

رفع شباب الأهلي رصيده إلى 22 نقطة، معززاً تمركزه في الترتيب الرابع، وتوقف رصيد النصر عند 12 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر.

وجاءت بداية المباراة ساخنة، وألغى حكم المباراة هدفاً سجله إسماعيل الحمادي لشباب الأهلي في الدقيقة 14، بسبب تسلل أحمد خليل قبل تمريره الكرة العرضية، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وشهد الشوط الأول، توتراً في الأجواء بين اللاعبين، وأنذر حكم المباراة أكثر من لاعب بسبب التدخل القوي أو الاعتراض على قراراته، قبل أن يطلق صافرة نهاية النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وسعى شباب الأهلي، إلى التسجيل مع مطلع الشوط الثاني، وتحقق مسعاه عندما سجل المدافع وليد عباس هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 63، مستفيداً من دربكة بين مدافعي النصر في إبعاد أكثر من كرة سددت أكثر من مرة من لاعبي شباب الأهلي.

وارتد شباب الأهلي للعب الدفاعي والهجمات المرتدة في الدقائق التالية وحتى صافرة نهاية المباراة، والتي أعلنت حصوله على فوز ثمين، يعزز من ضغطه على ثلاثي القمة الشارقة والجزيرة والعين.