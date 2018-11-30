«الملك» يتمسّك بالصدارة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

حافظ الشارقة على صدارة دوري الخليج العربي رغم تعادله مع الوصل 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في ملعب استاد خالد بن محمد ضمن مباريات الجولة 11، ليتساوي مع العين برصيد 25 نقطة لكل فريق وتصدر "الملك" بافضلية المواجهات المباشرة رغم تقدم العين في صافي الأهداف برصيد 15 مقابل 14 هدف للشارقة، وسجل هدف الشارقة ريان منديز من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وسجل الوصل هدف التعادل بواسطة كايو في الدقيقة 43.

وتابع العين انتصاراته وأمطر شباك ضيفه دبا بأربعة أهدف دون مقابل، على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة، وبهذا الفوز رفع الزعيم رصيده إلى (25 نقطة)، في حين تجمّد رصيد دبا في (4 نقاط ) ليراوح مكانه بالمركز الأخير، ولم يجد أصحاب الأرض صعوبة تذكر في السيطرة على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة، ليتمكنوا من زيارة شباك ضيفهم مراراً وتكراراً عبر كل من المهاجم السويدي ماركوس بيرغ الذي سجل هدفين (ق 15، 47)، والمصري حسين الشحات (ق 19)، والبرازيلي كايو لوكاس (ق 49).

واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعد 5 جولات على التوالي، بعد فوزه على مضيفه عجمان مساء أمس باستاد راشد بن سعيد 2-1، بعد مباراة مثيرة من الطرفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة، ويسترد المركز الخامس من عجمان صاحب الـ16 نقطة، تقدم عجمان أولاً عبر السنغالي مامي تيام (ق 38)، وعدل الوحدة النتيجة بعد 5 دقائق فقط عبر البرازيلي ليوناردو (ق 43)، ونجح الوحدة في التقدم من ركلة جزاء نفّذها ليوناردو نفسه (ق 63).

‎وحسم التعادل السلبي 0-0 مباراة اتحاد كلباء وضيفه بني ياس أمس، ليرتفع رصيد «النمور» إلى 12 نقطة في المركز العاشر، و«السماوي» إلى النقطة أيضاً 12 في المركز التاسع.

وأثار عدم احتساب الحكم ضربة جزاء لمصلحة اتحاد كلباء في الدقيقة 90، حفيظة جماهير النمور التي أبدت غضبها الشديد بسبب عدم اللجوء إلى تقنية «فار». وأهدر الإسباني بيدرو كونتي لاعب بني ياس ركلة جزاء في الدقيقة 70.