«الأبيض» يتقدم مركزين في تصنيف «فيفا»

المصدر: زيوريخ - البيان الرياضي

تقدم «الأبيض» الإماراتي، مقعدين في التصنيف الشهري لـ«فيفا»، الذي صدر أمس، حيث حل في المركز 79 عالمياً، بواقع 1309 نقاط، بعدما كان في المركز 81 الشهر الماضي، بمجموع 1305 نقاط. وتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف نوفمبر، بفارق نقطة واحدة فقط عن فرنسا، بواقع 1727 نقطة، مقابل 1726 للديوك.

وظل المنتخب البرازيلي بالمركز الثالث، بـ (1676) نقطة، بينما جاء المنتخب الكرواتي رابعاً، ومن ثم إنجلترا بالمركز الخامس. وتقدم المنتخب البرتغالي مرتبة واحدة، من المركز السابع إلى السادس. وتراجعت أوروغواي إلى المركز السابع، ثم جاءت سويسرا في المركز الثامن، يليها منتخب إسبانيا، في المركز التاسع، والدنمارك في المركز العاشر.