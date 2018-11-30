حسن إسماعيل يحاضر لحراس مرمى مصر

المصدر: دبي-البيان الرياضي

عاد إلى البلاد حسن إسماعيل مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، المحاضر في الاتحاد الآسيوي، بعدما شارك في إلقاء محاضرات بالدورة التدريبية التي نظمت لحراس مرمى مصر، وعدد من الدول العربية، التي أقيمت في نادي الجزيرة المصري، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها في إلقاء محاضرة في مصر، ولقي استحسان المسؤولين في الاتحاد المصري والشركة المنظمة.

ويشير حسن إسماعيل، إلى أن الدورة تعتبر بداية التعاون مع الجانب المصري، حيث وجدنا تعاوناً كبيراً ودعماً ملموساً من المسؤولين في الاتحاد المصري والمسؤولين عن الدورة، التي شارك فيها عدد من مدربي الحراس في جمهورية مصر العربية، وحاضر فيها كذلك المدرب المرموق صالح فكري، وحقق خلالها الحراس أقصى استفادة فنية، ستنعكس عليهم إيجابياً في المستقبل.