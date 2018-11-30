ملاعب كأس آسيا تنتظر ضربة البداية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استعرضت اللجنة التنفيذية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، المراحل الختامية للعمل التنظيمي وجاهزية الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات الحدث القاري الذي سيقام خلال الفترة 5 يناير ـ 1 فبراير 2019.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة التنفيذية بمقر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور محمد ثاني الرميثي ومحمد إبراهيم المحمود أعضاء اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، بجانب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي، وسعيد حارب الفلاحي رئيس مجموعة دبي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين، وعيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة، وعارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

واطلعت اللجنة التنفيذية في أجندة أعمالها على مستجدات حالة الملاعب الثمانية المستضيفة للبطولة: (مدينة زايد الرياضية، ستاد محمد بن زايد، ستاد آل نهيان «أبوظبي»، ستاد خليفة بن زايد، ستاد هزاع بن زايد «العين» ستاد راشد، ستاد آل مكتوم «دبي»، ستاد نادي الشارقة .

كما ناقش الاجتماع مع المجموعات خطط تسليم الملاعب للجنة المحلية والاتحاد الآسيوي بحسب المواعيد المعتمدة، كما استعرض الاجتماع حالة الملاعب وجاهزيتها لاستضافة المباريات، كما تابع الاجتماع نتائج الحملات الترويجية التفاعلية للبطولة ومدى المشاركة المجتمعية.

تزيين الملاعب

واطلعت اللجنة أيضا على تصاميم تزيين المدن والملاعب، بجانب مستجدات عمليات بيع تذاكر البطولة، كما اعتمد الاجتماع إقامة حفل تكريمي للجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا في عام 1996، تقديراً لدورهم الكبير وجهودهم المخلصة التي أثمرت عن بدايات النجاحات التنظيمية للبطولات القارية والعالمية.

كما تم الاطلاع على خطة بيع التذاكر لطلبة المدارس وتخصيص خصومات تصل إلى نسبة 50%، تقديراً لمكانتهم ودورهم في المجتمع والعمل على تشجيعهم للتفاعل مع منافسات الحدث القاري. وفي ختام الاجتماع وجه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي كافة المجموعات بإتمام كافة التحضيرات المتعلقة بجاهزية الملاعب قبل تسليمها للاتحاد الآسيوي في موعدها المحدد.