سفير تونس يحفز 20 ألف مقيم لدعم الترجي في العين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دعا سمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات، أبناء الجالية التونسية من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يبلغ عددهم نحو 20 ألف شخص، بالإضافة إلى عشاق كرة القدم في تونس، لدعم ومؤازرة فريق الترجي الرياضي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات ديسمبر المقبل. وكان نادي الترجي الرياضي التونسي قد حجز مقعده في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة . وسيواجه الترجى نادي العين 15 ديسمبر في حال تخطى "الزعيم" نادي ويلينغتون الأسترالي في الافتتاح.

أداء رائع

وفي معرض تعليقه حول المشاركة المرتقبة لنادي الترجي في البطولة، قال سمير المنصر: «قدّم نادي الترجي أداءً رائعاً مكّنه من التأهل للبطولة عن جدارة واستحقاق، وقد جسّد الأداء الذي قدمه الفريق روح الإصرار والتفاني التي يشتهر بها الشعب التونسي، ونتطلع قدماً للترحيب بجميع أعضاء النادي والمسؤولين والمشجعين في البطولة، وأثق في أنهم سيقدمون أداءً يرتقي لتطلعات وآمال الشعب التونسي والقارة الأفريقية بأكملها».

وأضاف: «لطالما استفادت أندية كرة القدم من التحفيز والدعم الجماهيري، ولقد شهدنا ذلك مؤخراً في الملعب الأولمبي برادس، وهو ما نتمنى استمراره خلال مشاركة الترجي في البطولة في الإمارات، خاصة وأن المجتمع التونسي مجتمع حماسي ولديه شغف كبير بكرة القدم، وأنا أثق في قدرة الجماهير التونسية، سواء من أبناء الجالية المقيمة في الإمارات، أو التي ستأتي خلف الفريق لمشاهدة مباريات البطولة، على تقديم دعم هائل للاعبين، لذا أود أن أدعو زملائي التونسيين في الوطن لاغتنام هذه الفرصة وزيارة هذا البلد الرائع للانضمام إلينا في تشجيع نادي الترجي فخر القارة الأفريقية، ولإظهار قوة والتزام تونس وشعبها وأصالة تاريخها الرياضي».

أجواء البطولة

وحث السفير التونسي جماهير بلاده على عيش أجواء البطولة واستكشاف تجارب الضيافة العربية الأصيلة والاستمتاع بالأجواء والمناظر الساحرة لمدينتي أبوظبي والعين، خاصة في ظل توافر العديد من معالم الفنون والثقافة في قلب مدينة أبوظبي، إضافةً إلى الأماكن والوجهات السياحية الهامة مثل جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، والقرية التراثية، والكورنيش الرائع والشواطئ الساحرة في جزيرتي السعديات وياس.

فرصة مثالية

وقال المنصر: «تتميز دولة الإمارات الرائعة، والتي تربطها بشقيقتها تونس علاقات تاريخية متميزة ووطيدة، بأجوائها الدافئة والترحيبية والآمنة والمضيافة، لذا يشعر الكثير منا بأنهم محظوظون للإقامة فيها. ومع وجود أكثر من 200 جنسية مختلفة في الإمارات، تعد زيارتها فرصة مثالية للتعرف على العديد من الثقافات المختلفة في المدينتين والإمارات الأخرى. كما تزخر الإمارات بالكثير من التجارب المميزة التي تلائم الجميع، من الشاطئ إلى الصحراء، ومن الفنون والثقافة إلى الترفيه والتسوق. علاوةً على ذلك، فإن طقس البلاد الرائع في هذا الوقت من العام واحتضانها لبطولة كرة قدم عالمية تضم أفضل الفرق من جميع أنحاء العالم تجعل من الإمارات وجهةً لا بد من زيارتها للاستمتاع بتجربة فريدة لا تُنسى».

واختتم المنصر: يجب علينا جميعاً كضيوف في هذا البلد الرائع احترام الإمارات وشعبها الطيّب الشقيق والذيّ تربطه علاقات أخوة متينة مع الشعب التونسي.

انضباط

دعا سفير تونس لدى الإمارات الجماهير المؤازرة للترجي إلى بذل قصارى جهدها لعكس صورة إيجابية عن الشعب التونسي خلال أيام البطولة.