تعادل خورفكان والنصر في دوري الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد فريق نادي خورفكان إلى المنطقة الشرقية بنقطة ثمينة كسبها من ملعب العميد النصراوي بتعادله معه 4-4، في الأسبوع السابع من دوري الصالات أول من أمس، وحقق اتحاد كلباء فوزاً صعباً على ضيفه الحمرية 3-2 وحظيت مباراة النصر وخورفكان، بحضور عثمان النقبي نائب رئيس نادي خورفكان، ومنصور بوسمرة مشرف اللعبة في قلعة العميد.

جاءت مباراة النصر وخورفكان قوية ومثيرة في الشوط الأول، الذي افتتح التسجيل فيه عمر علي لمصلحة خورفكان، ويرد عليه محمد عبيد بهدف ملعوب، وسجل بقية أهداف النصر إبراهيم عبيد (هدفين) وبدر إبراهيم (هدفاً) وتفوق النصر بالنتيجة 4-2 ولكن لاعبي خروفكان بقيادة الموهوب سعود خالد نجحوا في العودة إلى المباراة وسجلوا هدفين سريعين.