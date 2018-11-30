الجزيرة والإمارات.. فوارق كبيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن - رأس الخيمة-البيان الرياضي

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، اليوم، نظيره الإمارات الساعة 4.50 عصراً على استاد محمد بن زايد، في الجولة 11 لدوري الخليج العربي. والمواجهة تحمل فوارق كبيرة بين الفريقين من حيث النتيجة، لكنهما يتحدان في هدف واحد بكيفية تحقيق الفوز، فالجزيرة يأتي في المركز الثاني 22 نقطة، خلف الشارقة المتصدر 24 نقطة، في مقابل 8 نقاط متواضعة للإمارات، جعلته في الترتيب 13 قبل الأخير، ولذلك، يتوقع تنافسية عالية، فصاحب الأرض يتطلع إلى مواصلة نتائجه المميزة، والمنافسة على الصدارة، وعلى الوجه الآخر، الضيوف مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية، تفيد في تحسين رصيدهم من النقاط.

بقاء هيرتوغ

فخر أبوظبي منتشٍ بالفوز في ديربي العاصمة للجولة الماضية على الوحدة 2-1، ما انعكس بالإيجاب على الجهاز الفني، بقيادة داميان هيرتوغ، الذي تسلم تدريب الفريق الأول بديلاً عن مواطنه مارسيل كايزر، في أول اختبار حقيقي له، وهذا الأمر دفع الإدارة بالإبقاء عليه، طالما يحقق المطلوب من النتائج، والالتزام بأسلوب لعب مميز، وشخصية قوية للفريق.

استعدادات الجزيرة عقب ديربي الوحدة، جاءت إيجابية، والحالة المعنوية للاعبين مرتفعة، ورفع الإيقاف عن مبخوت بداعي الطرد، سيزيد من القوة الضاربة للفريق.

غيابات مؤثرة

من جانبه، لفت التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه ما زال يعاني كثيراً من تواصل حلقات مسلسل الغيابات المؤثرة في تشكيلته الأساسية، منوهاً بأنه من النادر أن يلعب الصقور بتشكيلة أساسية كاملة، واصفاً مباراته اليوم أمام مضيفه الجزيرة، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، بالصعبة جداً، مبدياً ثقته العالية بمقدرة الصقور على تحقيق نتيجة إيجابية، رغم قوة المنافس.

ونوه القادري بأن فريقه سوف يفتقد إلى خدمات فهد خلفان، لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفجيرة في الجولة الماضية، والأسترالي بيرني للإصابة، مع شكوك تحوم حول مشاركة سبيل غازي وسعد سرور.