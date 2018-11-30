الفجيرة والظفرة.. مداواة الجراح

المصدر: الفجيرة - محمد فضل ــ أبوظبي - أحمد عيسى

بهدف استعادة النغمة ومداواة الجراح، يخوض فريقا الفجيرة والظفرة مباراتهما اليوم عند الرابعة وأربعين دقيقة بملعب الذئاب، حيث يتطلع كل فريق لمصالحة أنصاره بعد تلقي الفجيرة لهزيمة بالثلاثة أمام الصقور لم يتوقعها الجهاز الفني للفريق الفجراوي بقيادة التشيكي أيفان هاشيك، خصوصاً وأن تلك المباراة رافقتها أخطاء تحكيمية كانت حديث الإعلام لعدة أيام، وما تبعها من احتجاجات وتصريحات متبادلة بين إدارة الفريقين، ويحتل الفجيرة المركز الثامن ب 12 نقطة ويقبع ضيفه الظفرة في المركز الـ12 بتسع نقاط، وتشهد تشكيلة الذئاب عودة الهداف الجزائري محمد بن يطو الذي غاب عن مباراتي الفريق الأخيرتين أمام العنابي والإمارات وذلك بعد تلقيه للبطاقة الحمراء أمام الوصل.

وأكد التشيكي ايفان هاشيك مدرب الفجيرة أن لاعبي الفجيرة يدركون الأدوار التي سيقومون بها اليوم، منوهاً إلى انه وجماهير النادي في انتظار ردة فعل قوية، تعوضهم فقدان نقاط مباراة الإمارات ضمن الجولة العاشرة كما دعا المدرب إلى عدم التقليل من قوة الفريق الزائر والذي يضم لاعبين على مستوى عال مؤكداً بأن هزيمة الظفرة من شباب الأهلي بالخمسة لا تعني بأن الفريق الضيف ضعيف، لافتاً إلى أن تسجيل فريق شباب الأهلي لهدفين سريعين في تلك المباراة منذ البداية أحبطت من معنويات اللاعبين ويجب ألا تخدعنا تلك النتيجة وسنعمل للفريق الزائر ألف حساب.

جانب نفسي

وفي الجانب الآخر ركز الجهازان الفني والإداري للظفرة على الجانب النفسي خلال الأيام الماضية، لمعالجة الآثار النفسية التي خلفتها خسارة الفريق أمام شباب الأهلي بخماسية بيضاء والتي أحدثت صدمة وهزة كبيرة في الفريق، ما جعل المدرب الصربي رازوفيتش يعمل على تهيئة اللاعبين نفسياً بهدف التحضير الجيد للقاء.

وأكد المدرب رازوفيتش أن فريقه مازال يمتلك فرصة جيدة للتقدم في جدول الترتيب وقال: موقفنا ليس سيئاً لكنه ليس جيداً أيضاً، وإذا نجحنا في العودة للانتصارات سنصل إلى ترتيب جيد لأن النقاط متقاربة بين الفرق.

وشدد مدرب الظفرة على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم ضد الفجيرة، وقال: خسرنا 3 جولات ماضية وعلينا أن نعود للانتصارات وتعويض النقاط التي خسرناها، وهذا يتطلب مجهوداً كبيراً من اللاعبين وتقديم أفضل ما عندهم.