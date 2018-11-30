شباب الأهلي والنصر.. ديربي الحسابات

المصدر: دبي- عدنان الغربي- إيهاب زهدي

يستضيف شباب الأهلي، نظيره النصر في السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في «ديربي الحسابات»، حيث يتطلع كل منهما إلى الاستمرار بالحفاظ على سجله الخالي من الخسائر في آخر ست مباريات لكل منهما.

ويعيش شباب الأهلي فترة جيدة، بعد البداية غير الموفقة لـ «فرسان دبي» في انطلاقة الموسم الجاري، واستعد اللاعبون لمواجهة «العميد» اليوم، بمعنويات عالية، بعدما حققوا انتصاراً كبيراً على الظفرة في الجولة الماضية بخماسية نظيفة، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 19 نقطة، منها 16 نقطة جمعها في مبارياته الست الأخيرة، والتي لم يتلقَ فيها أي هزيمة.



جاهزية اللاعبين



كشف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، عن جاهزية لاعبيه للقاء النصر، إلا من بعض اللاعبين الذين يعانون من إصابات، مثل حسن إبراهيم ومحمد جمعة وسعود عبد الرازق، وأكد على اكتمال تحضيرات الفريق، متمنياً أن تتواصل مسيرة الانتصارات، مشيراً إلى أن المباراة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لشباب الأهلي، لأنه سيواجه فريقاً قوياً ومنظماً، ويملك لاعبين جيدين، وخاصة في وسط الملعب والهجوم.

وبيّن المدرب الأرجنتيني، أن النصر لديه لاعبون مميزون، مثل اللاعب الإسباني نغريدو، موضحاً أن اللاعب يقدم مستويات متميزة، ويعتبر من مفاتيح لعب «العميد»، وتوقع مواجهة صعبة وقوية بين الفريقين الكبيرين، مؤكداً أن شباب الأهلي يدخل إلى المباراة بهدف مواصلة الانتصارات، والحصول على النقاط الثلاث، وأن الأوضاع داخل الفريق مطمئنة، ويحتاج الفريق فقط إلى التركيز، واحتفاظ اللاعبين بالثقة بأنفسهم وقدرتهم، ليتمكنوا من تحقيق هدفهم من اللقاء، وأوضح أن شباب الأهلي، لا بد أن يكون جاهز بنسبة 100 % لكل المواجهات، بصرف النظر عن اسم المنافس، وتمنى مواصلة أحمد خليل لعودته القوية، بعد تعافيه من الإصابة، معتبراً تألقه مكسباً كبيراً للفريق.



عودة النصر



من جهته، يسعى النصر إلى العودة إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع بني ياس، الأمر الذي خلف خيبة أمل لدى الجماهير النصراوية المطالبة بضرورة توظيف العناصر الجيدة في الفريق بالشكل الأمثل.

وسيكون العميد أمام فرصة كبيرة لإرضاء جماهيره، واستعادة آماله في المنافسة على مركز متقدم في جدول الترتيب، في حال حقق الفوز على شباب الأهلي اليوم. ويستعيد النصر جهود لاعبه محمد العكبري، الذي غاب عن مباراة بني ياس، بسبب زيارة قصيرة لشقيقه أحمد في ألمانيا، ولاعب خط الوسط طارق أحمد، الذي غاب بسبب الإيقاف.



ومن المنتظر أن يدفع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، بحبيب الفردان، إلى جانب طارق أحمد والفرنسي يوهان كاباي في خط الوسط، إلى جانب كل من البرازيلي صامويل روزا وماركينيوس غابرييل، والمهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، فيما سيحافظ خط الدفاع على تركيبته المعتادة، المتكونة من خليفة مبارك ومحمد عايض وأحمد الياسي ومحمود خميس.



وأكد يوفانوفيتش قدرة لاعبيه على الخروج بنقاط الفوز، بعدما اكتملت صفوف الفريق بعودة جميع المصابين، باستثناء حارس المرمى أحمد شمبيه، موضحاً أن كافة العناصر على أتم الجاهزية لتقديم عروض جيدة، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

وأشار المدرب الصربي، إلى أنه من حق الجماهير النصراوية، أن تنتقد أداء الفريق، لأنها تتطلع إلى الانتصارات، ومشاهدة النصر في القمة دائماً، وأضاف: مهمتنا أن نرتقي بمستوى الفريق. وشدد يوفانوفيتش على صعوبة لقاءات الديربي، التي تحسمها تفاصيل دقيقة، مؤكداً أنها تعتبر حافزاً لكل لاعب لتقديم أفضل ما لديه.

فرصة

مسعود سليمان: الديربي بطعم خاصّ



أكد مسعود سليمان، لاعب النصر، أن مباراة الديربي لها طعم خاصّ، وفرصة جيدة لفريقه، لتحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات، وقال: أؤيد كلام المدرب، عندما قال إنها مباراة لاعبين، كل واحد منا سيحاول تقديم كل طاقاته، من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح لاعب النصر، أن فريقه ليس بعيداً عن المنافسة على اللقب، بالرغم من تأخره بـ 12 نقطة، مطالباً بضرورة تحقيق الفوز في لقاء الديربي، وكل المواجهات المقبلة، حتى يدخل الفريق بطموح أكبر في الدور الثاني، وقال: النصر ليس بعيداً عن أجواء المنافسة، وفارق النقاط يمكن تعويضه في المباريات المقبلة، خاصة أننا سنلعب أمام منافسين مباشرين، مثل شباب الأهلي والجزيرة، وعزيمة اللاعبين ورغبتهم في مواصلة النتائج الإيجابية، ستكون مفتاح الفوز. دبي - البيان الرياضي



صعوبة

لوفانور: نعمل بروح الفريق الواحد



أكد البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، أهمية وصعوبة مواجهة فريقه الليلة أمام ضيفه النصر، وعلى رغبة فريقه في حصد المزيد من النقاط، للاستمرار في الضغط على ثلاثي القمة. قال لوفانور: «نحن نعمل بروح الفريق الواحد، وقمنا بالاستعداد بشكل جيد لهذه المباراة المهمة، التي نخوضها أمام النصر، وهو فريق قوي ومنظم حقق نتائج جيدة، والأهم بالنسبة لنا كوننا لاعبين، بذل أقصى الجهد ومواصلة تحقيق الانتصارات، والعمل على حصد مزيد من النقاط».

أضاف المهاجم البرازيلي: «ننتمي لفريق كبير وصاحب بطولات، ونعمل بكل قوة من أجل إسعاد جمهورنا، ولدينا لاعبون قادرون على صناعة الفارق، وأتمنى أن نوفق في تقديم المستوى، الذي يؤهلنا للوصول إلى مركز متقدم يليق باسم وتاريخ النادي». دبي- البيان الرياضي