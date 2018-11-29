على ذمة (ESPN).. أبوظبي تحتضن إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس 8 ديسمبر

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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أعلنت قناة (ESPN) على حسابها في تويتر ان الاحتمال الأقرب لإقامة مباراة إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس بين بوكا جونيورز  وريفر بليت الارجنتينيين، والتي أجلت مرتين بعد تعرض حافلة نادي بوكا جونيورز للهجوم من قبل جماهير ريفر بليت قبل مباراة الفريقين الأرجنتينيين السبت الماضي، هو العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بتاريخ 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المادة 18 من قانون اتحاد أميركا الجنوبية تجيز إقامة مباراة مؤجلة في الخارج.

وأعلن موقع (Foot Mercato) أن أبوظبي هي المكان الأجدر بالمصداقية، كونها (ابوظبي) ستحتضن كأس العالم للأندية ابتداء من 12 ديسمبر المقبل، وهي المسابقة التي سينضم إليها الفائز بكأس ليبرتادوريس في 18 من الشهر نفسه، مضيفاً ان العاصمة الأرجنتينية لا تملك الوقت لتنظيم هذه المباراة بسبب احتضانها لقمة مجموعة العشرين.

 

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