على ذمة (ESPN).. أبوظبي تحتضن إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس 8 ديسمبر

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت قناة (ESPN) على حسابها في تويتر ان الاحتمال الأقرب لإقامة مباراة إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت الارجنتينيين، والتي أجلت مرتين بعد تعرض حافلة نادي بوكا جونيورز للهجوم من قبل جماهير ريفر بليت قبل مباراة الفريقين الأرجنتينيين السبت الماضي، هو العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بتاريخ 8 ديسمبر المقبل.

¡ATENCIÓN! En #SportsCenter te contamos que si llegara a decidirse el martes que la final de la Libertadores no se juegue en el Monumental, CONMEBOL analiza que se juegue directamente en Abu Dhabi y el campeón se quedaría allí por el Mundial de Clubes. pic.twitter.com/PEMu0vxSiN — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2018

يذكر أن المادة 18 من قانون اتحاد أميركا الجنوبية تجيز إقامة مباراة مؤجلة في الخارج.

وأعلن موقع (Foot Mercato) أن أبوظبي هي المكان الأجدر بالمصداقية، كونها (ابوظبي) ستحتضن كأس العالم للأندية ابتداء من 12 ديسمبر المقبل، وهي المسابقة التي سينضم إليها الفائز بكأس ليبرتادوريس في 18 من الشهر نفسه، مضيفاً ان العاصمة الأرجنتينية لا تملك الوقت لتنظيم هذه المباراة بسبب احتضانها لقمة مجموعة العشرين.