«المحترفين» تحتفل بالحدث الغالي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

نظمت لجنة دوري المحترفين بمقرها بالعاصمة أبوظبي احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة في أجواء ملؤها الفخر والاعتزاز بالوطن.

استهل الاحتفال بالسلام الوطني للدولة، تلاه عرض فيديو عن الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات بفضل رؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في بناء الإنسان لكونه ثروة حقيقية وضرورة قومية تسبق بناء المصانع والمنشآت. بعد ذلك ألقى وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين كلمة بهذه المناسبة الغالية، أوضح فيها مكانة اليوم الوطني في قلوب جميع الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات.