5.000.000 مستحقات لاعبين ووكلاء على الجزيرة

المصدر: دبي-العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، إلزام نادي الجزيرة، دفع مبلغ يقارب 5 ملايين درهم، منه 2.322.500 مليون درهم لوكيل اللاعبين سيف روبي، تنفيذاً لقرار صادر من الحكمة الرياضية الدولية، عبارة مستحقات مالية للوكيل، عن دوره في صفقة لاعب النادي السابق الإكوادوري فيليبي كاسيدو، كما قررت اللجنة أيضاً تغريم نادي الجزيرة 40 ألف درهم، لعدم التزامه بسداد مبلغ 2.574 مليون درهم، عبارة عن مستحقات مالية للاعبين ووكلاء لاعبين.

وقال عضو اللجنة، المتحدث الرسمي، حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية، إن اللجنة خاطبت نادي الجزيرة بسداد المستحقات المالية المرتبة عليه، سواء بشأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية، أو المستحقات الخاصة بلاعبين ووكلاء لاعبين، مشدداً على أن الجزيرة يمكن أن يتعرض لعقوبات مالية، تصل إلى الغرامة 100 ألف درهم، في حال لم يلتزم بسداد المبالغ المترتبة عليه، ومواجهة إجراءات عقابية أخرى لم يسمها. وعلم البيان الرياضي أن الجزيرة بدأ في سداد مستحقات 3 لاعبين أمس، ويعتزم استكمال التسديد اليوم.