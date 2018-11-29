الياسي يستفيد من اللعب النظيف

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استفاد لاعب النصر أحمد الياسي من مكافأة اللعب النظيف بإسقاط الإنذار الثاني من رصيده، وبذلك سيكون ضمن التشكيلة الأساسية، التي ستواجه شباب الأهلي في لقاء الديربي غداً لحساب الجولة 11 لدوري الخليج العربي.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 54 من الفصل السابع من لائحة الإجراءات التأديبية لمسابقة دوري الخليج العربي على إسقاط الإنذار الثاني، في حال شارك اللاعب فعلياً لمدة 3 مباريات متتالية دون الحصول على أي عقوبة إدارية (إنذار أو طرد).

وكان الياسي جمع 3 بطاقات صفراء حتى الجولة الماضية، واحدة أمام العين في الجولة 3 وأخرى في الجولة الخامسة أمام دبا الفجيرة، والبطاقة الثالثة أمام بني ياس في الجولة العاشرة، ما مكنه من الاستفادة من لائحة الإجراءات التأديبية.