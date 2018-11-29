طارق أحمد: طموح «الأبيض» في كأس آسيا بلا حدود

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد الدولي طارق أحمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن المشاركة مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا هدف لأي لاعب في الإمارات، مشيراً إلى أن خوض غمار المسابقة القارية المهمة طموح يسعى إليه الجميع، وشرف لكل اللاعبين، مشيراً إلى أن طموح الأبيض في البطولة القارية بلا حدود.

وقال: «تجديد عقدي مع النصر لا يشكل حافزاً لي للعب ضمن صفوف «الأبيض» في آسيا، لأن اللعب في البطولة المهمة يعد في حد ذاته حافزاً لأي لاعب للمشاركة، ومضاعفة الجهد وأداء واجبه الوطني على أكمل وجه داخل المستطيل الأخضر لتقديم مردود طيب يليق بكرة القدم الإماراتية».

وأضاف: «إن الفترة الإعدادية التي خاضها منتخبنا الوطني سواء المعسكرات الخارجية أو الداخلية في إطار تحضيراته للبطولة القارية واللقاءات الودية أصفها بالممتازة، لكن الإشكالية تكمن في أن اللقاءات الرسمية وأجواء نهائيات كأس آسيا تختلف كلياً عن فترة الإعداد التي خاضها «الأبيض» استعداداً للبطولة، وهذا الأمر ينطبق على كل المنتخبات المشاركة، وليس منتخبنا الوطني فحسب؛ لذا فإن الحذر من الجميع مطلوب».

وأضاف لاعبنا الدولي طارق أحمد: «طموح «أبيضنا» في نهائيات كأس آسيا بلا حدود، والكل يضع آماله في منتخبنا ببلوغ الأدوار النهائية للبطولة، خصوصاً أنها تقام على ملعبنا ووسط جمهورنا، الأمر الذي يحفز الجميع لمضاعفة الجهد وبذل العرق في الملعب للخروج بأداء طيب ينال إشادة الجميع».

وقال: «لابد وأن نضع الدور النهائي نصب أعيننا، وأن ننظر لهذا الهدف ونعمل من أجل تحقيقه بمنتهى القوة والجدية لرسم البسمة على وجوه الجماهير الإماراتية».