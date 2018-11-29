النصر يجمع «الماضي والمستقبل» في يوم الوفاء

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نظم نادي النصر مباراة استعراضية جمعت نجوم «الزمن الجميل» وبعض اللاعبين القدامى أصحاب الماضي المشرق في عالم كرة القدم من جهة، وفريق المستقبل الذي تشكل من اللاعبين الواعدين تحت 20 عاما، وذلك ضمن احتفالات النادي بيوم الوفاء، بحضور علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومحمد علي الغيثي المدير التنفيذي لنادي النصر.

وضمت قائمة اللاعبين السابقين، محمد إسحاق(حمدون)، سالم ربيع، عبد الرحمن محمد، محمد أحمد، عبد العزيز عباس، عبد الله صالح، عيسى جمعة، محمد ربيع، علي غلوم، أحمد عبد الله، مبارك ياقوت، فؤاد درويش، يوسف نصيب، علي محمد الصفار، جابر الصفار، بدر أحمد.

بدأت فعاليات الاحتفال بيوم الوفاء بمسيرة انطلقت من أمام إستاد آل مكتوم إلى صالة راشد بن حمدان للألعاب الرياضية، ثم قام المشاركون بالتوقيع وكتابة عبارات الوفاء والانتماء لنادي النصر، ثم اختتم الاحتفال بمباراة ودية بين قدامى اللاعبين وفريق من شباب أكاديمية الكرة، وبعدها تم تكريم القدامى والضيوف المشاركين بالاحتفال.

وأكد علي عمر أن المباراة تأتي في إطار الاحتفالات بيوم الوفاء الذي أقرّه مجلس دبي الرياضي في أندية الإمارة بهدف تعزيز الانتماء والولاء، وقال: نشكر نادي النصر كونه كان سبّاقا بتنظيم الفعالية التي انطلقت من أمام إستاد آل مكتوم رمز العميد والذي سيكون مفخرة لمنتسبي النادي وكل الرياضيين بشكل عام. الهدف من يوم الوفاء ترسيخ ثقافة الاعتراف بالجميل وتعزيز الانتماء، كما شكر كل اللاعبين والإداريين السابقين على تفاعلهم مع الفعالية، هذه المشاركة الكبيرة تبرز مدى وفائهم لناديهم وتعلقهم به.

وأضاف: المباراة ترجمة لتواصل الأجيال في النادي، وخلقت أجواء من السعادة في قلوب المشاركين واللاعبين الشباب كافة الذين حصلوا على فرصة للالتقاء مع نجوم النصر السابقين. وأوضح علي عمر أن مجلس دبي الرياضي أطلق مبادرة «يوم الوفاء» ولم يربطها بجوانب معينة، حيث منح النادي حرية اختيار الفعاليات المصاحبة لها وطريقة تنفيذها.

احتفالية

من جهته صرح محمد علي الغيثي أن المبادرة جاءت مكملة لاحتفالية اليوم الوطني، وهي تعبير من منتسبي النادي من لاعبين قدامى وشباب وأجهزة إدارية وفنية عن وفائهم للنادي، وقال: مشاركة عدد كبير من اللاعبين السابقين تبرز مدى تعلقهم بالعميد الذي احتضنهم لسنوات، وكان له الفضل في صقل موهبتهم.

وأضاف: الشيء الجميل، هو مشاهدة لاعبين قدامى مع أبنائهم على أرضية الملعب، يؤكد أن عشق العميد تتوارثه أجيال متعاقبة.

وقال لاعب النصر والمنتخب السابق عبد الرحمن محمد، إن الاحتفالية تعبير عن الوفاء والولاء للوطن وللنادي، وهي أيضا اعتراف بالجميل من اللاعبين بما قدمه لهم النصر، موجها الشكر إلى مجلس دبي الرياضي وإلى إدارة العميد على هذه المبادرة الطيبة، وأضاف: عودتنا دولتنا الحبيبة على مبادئ الوفاء والولاء، والتواجد في الأحداث التي تخدم مصلحة الوطن كافة.

رمز

وصرح لاعب النصر السابق سالم ربيع أن الاحتفالية ترمز للوفاء والولاء للوطن، وقال: نحن جزء من نادي النصر وحضورنا في الفعالية واجب على كل لاعب للتعبير عن وفائه وحبه له، كلنا نفتخر بما قدمه لنا نادينا ودولتنا.

وأكد مبارك ياقوت أن الاحتفالية تترجم ولاء اللاعبين القدامى للنادي والحلم من خلال مشاركة اللاعبين الشباب الواعدين الذين يحملون الآمال والمستقبل.