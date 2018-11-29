استاد آل مكتوم.. أحدث المنشآت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اقترب تدشين استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، ليكون أحدث المنشآت الرياضية بالدولة، ويتميز الملعب الجديد، بألوانه الفيروزية الزرقاء، وتبلغ طاقته الاستيعابية 15 ألف متفرج، وأرضيته قريبة من المدرجات، بالإضافة إلى أن أعمال توسعة الاستاد، شملت كل المرافق الإدارية والعيادة الطبية وصالة الجيم والمركز الإعلامي، الذي سيتسع لـ 200 إعلامي، وقاعة المحاضرات، و4 غرف لتبديل الملابس للاعبين، وغرفتين للحكام، ومنظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الأمن والسلامة داخل الملعب، عبر تحديد مكان جلوس كل شخص عبر ملامح الوجه، إضافة إلى طريقة مبتكرة لعرض شعارات الشركات الراعية.