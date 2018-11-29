استاد هزاع.. أيقونة العين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يعد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، المقام على مساحة 45.000 قدم مربعة، واحداً من أكثر المشاريع الرياضية تطوراً بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يشمل 25.000 مقعد، موزعاً على 7 مستويات، ويُعتبر استاد هزاع بن زايد مركزاً مهماً لتجمع المواطنين والمقيمين في الدولة، والسياح الزائرين من كافة أنحاء العالم.

يذخر استاد هزاع بن زايد بالعديد من المميزات، والتي تؤهله ليكون الخيار الأمثل للمباريات المحلية والإقليمية والدولية لكرة القدم، إلى جانب مختلف الأحداث والفعاليات، حيث يحتضن كل مباريات أحد أندية كرة القدم الأكثر نجاحاً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، نادي العين.

ويُصنف كأحد أكثر الملاعب تطوراً في منطقة الشرق الأوسط، وتم الانتهاء من إنشائه في وقت قياسي، بلغ 17 شهراً، وتدشينه عام 2014، ويشتمل على 25.000 مقعد، منها 3.000 مقعد مميز، ليصبح واحداً من أكبر الملاعب الدولية التي تحتوي على نسبة مقاعد عالية للدرجة المتميزة. تبلغ مساحته الكلية 45.000 قدم مربعة، وبارتفاع يصل إلى 50 متراً، ما يجعله من أطول المباني على الإطلاق في مدينة العين.