العين ودبا.. لقاء القمة والقاع

المصدر: العين- طلحة عبدالله ــ الفجيرة - محمد فضل

يستضيف العين (22 نقطة) على ملعبه بإستاد طحنون بن محمد بالقطارة، في الخامسة إلا ربعا من مساء اليوم، فريق نادي دبا ( 4 نقاط)، لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء القمة والقاع، حيث يسعى أصحاب الأرض لمتابعة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، من أجل البقاء في القمة وربما الانفراد بالصدارة في حال تعثر المنافسين الآخرين في نفس الجولة، في حين يتطلع فريق دبا لإحداث المفاجأة والخروج من عنق الزجاجة قبل نهاية الدور الأول من المسابقة. وأكمل العين تحضيراته بمران أخير أجراه أمس على ملعبه تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي عمد إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة السابقة.

تحدٍ جديد

وقال زوران ماميتش، في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، إن فريقه يواجه تحديا جديدا في المسابقة وسيعمل على متابعة نتائجه الإيجابية، موضحا أن المنافس فريق متميز وظل يقدم مردودا فنيا جيدا لا يتناسب مع نتائجه ووضعيته في جدول الترتيب، ومن المهم بالنسبة لهم أن يتعاملوا معه بتركيز واحترام كبيرين منذ البداية وحتى نهاية اللقاء، من أجل تحقيق النتيجة المأمولة. وقال: علينا العمل بقتالية وجهود مضاعفة على أرضية ملعب المباراة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وجميع اللاعبين يدركون ما المطلوب منهم، ويعلمون أن المواجهة لن تكون سهلة، ولذلك لا بد من الحذر والعمل على استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى الفريق الآخر.

تعويض الهزيمة

ويسعى دبا الفجيرة إلى تعويض هزيمته السابقة أمام الشارقة، على الرغم من صعوبة مباراة ملعب هزاع بن زايد اليوم، والتي يدخلها النواخذة وهم يفتقدون أفضل لاعبي الفريق وهو الأردني ياسين البخيت المعاقب بالبطاقة الحمراء في الجولة الماضية.

ودعا السوري محمد قويض مدرب دبا الفجيرة لاعبي فريقه، للقيام بدورهم على أكمل وجه وتطبيق خطة لعبه أمام الزعيم، مشيراً إلى أن المسؤولية تبدو كبيرة على نجوم فريقه، خصوصاً وأن اللقاء يقام على ملعب العين وأمام جماهيره الكبيرة، لكن قويض عاد وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: نحن عازمون على تصحيح المسار وتعويض أنصار فريقنا الهزائم الأخيرة، والتي لم تكن مستحقة خصوصاً لقاء الشارقة في الجولة الماضية، والذي تجرعنا فيه مرارة الهزيمة بعد أن كنا قريبين جداً من إدراك التعادل.

نزال مهم

وأشار قويض إلى أنهم طووا هذه الصفحة وأمامهم اليوم مباراة مهمة أمام العين الذي يعد من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري، ونسعى بالتأكيد للعودة بنتيجة إيجابية من دار الزين، وأؤكد لكم أن لاعبي دبا قادرون على مجاراة العين في المباراة، ونحن نحتاج إلى النقطة كما نحتاج إلى الثلاث نقاط، بمعنى أننا نتطلع إلى ألا نخسر المباراة، مشيراً إلى أنهم يعلمون تماماً أن قوة العين تكمن في خطي وسطه وهجومه، لذلك سنعمل على تضييق المساحات عليه للحد من خطورته، مع استغلال ثغرات الدفاع، معرباً عن أمله في استفادة لاعبي فريقه من هذه النقطة، كما أشار قويض لقوة العين الضاربة في الهجوم بقيادة السويدي بيرغ وحسين الشحات والبرازيلي كايو، إلى جانب تميز رامي يسلم.

غيابات مؤثرة

وأضاف: أعتقد أن زوران ليس لديه مشكلة إذا لعب دياكيه أو لم يلعب، لأن جميعهم يمكنهم المداورة عكس دبا والذي سيتأثر بغياب المحترف الأردني ياسين البخيت، وبصراحة تفاجأنا خلال آخر مباراتين بأحداث لم تكن بالحسبان وتأثر بها الفريق بشكل كامل، منها طرد أحمد خميس أمام عجمان، وتبعه طرد ياسين البخيت أمام الشارقة في مباراتين متتاليتين، ولذلك جهزت البديل الناجح الذي يمكنه سد الفراغ الذي سيخلفه طرد هذا الثنائي المهم في صفوف دبا.

طموح

أحمد الغيص: النقاط الثلاث هدفنا

أكد أحمد الغيص مهاجم دبا الفجيرة، أن فريقه سيحاول قدر الإمكان، العودة من العين بالنتيجة الإيجابية، «نطمح إلى تحقيق الفوز على العين على أرضه ووسط جمهوره»، لافتاً إلى أن مباراة اليوم تعتبر مهمة لكل فريق، وقال «نسعى بكل قوة إلى الفوز، مع كامل احترامنا للفريق المضيف»، مشيراً إلى أن دبا محتاج للفوز على العين وللنقاط، التي من الممكن أن تخرجنا من الوضع الذي نحن عليه الآن، وأشار اللاعب إلى أنه جاهز تماماً لخوض المباراة، «أنا رهن إشارة المدرب السوري قويض»، داعياً جماهير دبا إلى ضرورة الوقوف خلف الفريق في هذه المرحلة بالذات، وتقديم كل سبل الدعم والتشجيع للاعبين.الفجيرة - البيان الرياضي

احترام

مهند العنزي: مطالبون بالجدية والتركيز

يعتقد مهند العنزي، مدافع العين، أن مباراة فريقه اليوم أمام دبا، لن تكون سهلة، وإن بدت كذلك على الورق، وأكد جاهزيته وبقية زملائه للمواجهة، وقال: نعرف ما المطلوب منا في لقاء الليلة، ومن المهم أن نلعب باحترام كبير للفريق المنافس، بإظهار الجدية والتركيز العاليين، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ونحن كلاعبين أمام تحدٍ قوي في ما بيننا، لمتابعة مرحلة النتائج الجيدة، وفي ذات الوقت، إظهار أفضل ما لدينا، تطلعاً لتحقيق طموحاتنا الشخصية في المنافسة، وإسعاد جماهير نادي العين، التي ظلت تقدم للفريق الدعم والمساندة، وتزحف خلفه إلى كل مكان، من أجل تشجيع اللاعبين، وهو الأمر الذي ظل يمنح الفريق الدوافع المعنوية القوية لتحقيق الانتصارات، وتقديم المردود الفني المأمول.العين - البيان الرياضي