عجمان والوحدة.. صراع المراكز

المصدر: عجمان-ياسر قاسم ــ أبوظبي - محمد صادق

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السابعة والنصف من مساء اليوم، المواجهة القوية بين عجمان وضيفه الوحدة، ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي، ويتنافس الفريقان على المركزين الخامس والسادس، فصاحب الأرض عجمان «16 نقطة»، نجح في إزاحة الوحدة «15 نقطة» عن المركز الخامس، في الجولة الماضية بعد فوزه على الوصل، وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريق «البرتقالي»، للمحافظة على تقدمه في الجدول أولاً، والابتعاد نهائياً عن حسابات البقاء ثانياً.

إعداد قصير

وأكد المدير الفني للفريق، أيمن الرمادي، أن المباراة تأتي في توقيت يسعى فيه عجمان للمحافظة على مركزه، بعد تقدمه خامساً في الترتيب، مشيراً إلى أن فترة الاستعداد قصيرة جداً من بعد مباراة الوصل، التي كسبها فريقه 2-صفر، حيث عاد للتدريبات أول من أمس، ثم تدريب أخير أمس، وأوضح أن الاستعداد الذهني هو الأهم لمباراة اليوم، وقال الرمادي، إن مواجهة الوحدة تفرق كثيراً في سبيل المحافظة على المركز الحالي في الترتيب.

وأكد الرمادي على ثقته الكبيرة في لاعبيه، للتعامل مع فترة الاستعداد القصيرة لمباراة اليوم، مشيراً لضرورة التعامل الاحترافي للاعب في مثل هذه المواقف، مشيراً إلى أن فريقه في مركز جيد، ولديه طموح للمحافظة عليه، مهما كانت الظروف، بما فيها الغيابات، بعد خسارة جهود فاندر فييرا ومحمد الشحي في خط الوسط. وقال الرمادي إن الغيابات أمر متوقع في مشوار الدوري الطويل، وغياب لاعب أو اثنين لن يؤثر بفضل جاهزية البدلاء وحرصهم لتقديم أفضل ما عندهم، وقال إن جميع اللاعبين في جاهزية مثالية.

استعداد الوحدة

ومن جهته، يبدأ الوحدة مرحلة ما بعد ريجيكامب، بعد إقالة المدرب الروماني لسوء النتائج، إذ يدخل الفريق المباراة بجهاز فني مؤقت بقيادة الحاي جمعة. ويسعى الوحدة إلى أن يأتي التغيير بثماره، والعودة إلى تذوق طعم الانتصارات الغائب في آخر 5 مباريات في الدوري، جمع خلالها الفريق 3 نقاط فقط من أصل 15 نقطة، وهو ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس، برصيد 15 نقطة، بعد أن كان منافساً على القمة في بداية الموسم. ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الوحدة بعض التغييرات الطفيفة، إذ جرب المدرب الجديد الحاي جمعة، خلال التدريبات اليومين الماضيين، الكوري شانغ ريم في مركز الظهير الأيسر، مع الاعتماد على حمدان الكمالي وأحمد راشد كقلبي دفاع.

تشكيلة الفريق

وقال الحاي جمعة مدرب الوحدة: لن تكون هناك تغييرات كبيرة على التشكيلة أو طريقة اللعب، مؤكداً أنه في حالة إجراء تغييرات، ستكون في نطاق محدود، نظراً لضيق الوقت الذي تسلمنا فيه المهمة، خلفاً لريجيكامب. وأضاف أن الوحدة قادر على تجاوز مرحلة النتائج السلبية الأخيرة، والعودة إلى الانتصارات من بوابة عجمان، وذلك لاستعادة ثقة الجماهير، وسندفع باللاعب الأكثر جاهزية، حيث فرصة المشاركة مفتوحة أمام الجميع، مشيراً إلى أن تقدم عجمان على الوحدة في جدول الترتيب، لا ترجح كفة البرتقالي، كون الوحدة يملك إمكانات كبيرة، والثقة موجودة في قدرة الفريق على العودة للمستوى والنتائج الجيدة.

فريق مميز

وأوضح الحاي أن عجمان فريق جيد، ويقدم أداء مميزاً هذا الموسم، وتمكّن من تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة، ولكن الأرقام لا تعني شيئاً في كرة القدم. وعن المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق، أكد أن المنظومة الدفاعية ليست سيئة، ولكن المشكلة تكمن في التمركز أثناء الكرات الثابتة، وقال استقبلنا العديد من الأهداف من الكرات الثابتة، ولكن معظم الأخطاء فردية، وليست جماعية، ونعمل على تحسين المنظومة الدفاعية.