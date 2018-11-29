يوفانوفيتش: الديربي مُهمّة اللاعبين

المصدر: دبي- عدنان الغربي - إيهاب زهدي

صرّح الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر أن لقاء الديربي أمام شباب الأهلي لا يحتاج إلى تحضير خاصّ لأنه يشكّل حافزا في حدّ ذاته للاعبين لتقديم أفضل ما لديهـم، وقال: سنخوض مباراة مهمة لنا ولشباب الأهلي، أعتقد أنها ستكون مثيرة وقوية من الطرفين وسنحاول الظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز، لقاءات الديربي لا تحتاج إلى تحضير خاصّ لأنها تشكل حافزا لكل لاعب لتقديم أفضل ما لديه، وبقدر شعوره بهذا الحافز سيقدم عروضا أقوى.

واعترف المدرب الصربي أن النصر عانى في المباراة الماضية من الناحية الهجومية، ولم يتمكن من خلق العدد المطلوب من الفرص باستثناء محاولتين بواسطة الفرنسي يوهان كاباي والاسباني ألفارو نيغريدو، مشيرا إلى أن الفريق لم يقدم مباراة جيدة وارتكب جملة من الأخطاء.

مستوى حقيقي

وكشف يوفانوفيتش أن استعادة حبيب الفردان لمستواه الحقيقي، وعودة طارق أحمد ومحمد العكبري وجاهزية عامر مبارك وجاسم يعقوب وراشد عمر، تعطيه المزيد من الحلول في خط الوسط وهو أمر إيجابي يخدم مصلحة الفريق، وأنه في حال غياب أي لاعب لسبب من الأسباب فهو قادر على تعويضه بفضل هذه الخيارات المتاحة، وقال: النصر فريق كبير يملك دكة احتياط جيدة، والمنافسة بين اللاعبين عامل إيجابي يخدم مصلحته، وبفضل هؤلاء اللاعبين لن يكون للنصر أي مشكلة في المستقبل.

مواجهة مهمة

ومن جهته أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن مواجهة النصر غداً، مهمة جداً، مثل كل المباريات، وقال: النصر فريق كبير، ولديه خط وسط قوي، ويؤدي مباريات قوية في الفترة الماضية، وأبرز اللاعبين الإسباني نيغريدو، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا، حتى نحقق النقاط الثلاث.

وعن إمكانية اعتبار مباراة الظفرة نقطة الانطلاقة بعد النتيجة الكبيرة والأداء الجيد، قال: أرى أن أول مباراة لعبناها هي نقطة الانطلاقة، منذ وصولي، ويجب أن نستغل الأداء الجيد، والتحكم في الأمور يجب أن نكون واقعيين، ونكون مستعدين، وجاهزين بنسبة 100%.

مركز أفضل

وحول التحضيرات لمواجهة النصر، قال: مباراة صعبة مثل جميع المباريات، ومثلما تحدثت في وقت سابق، النصر لديه لاعبون جيدون جداً، والفريق يستحق مركزاً أفضل من الذي يحتله حالياً، يجب أن نكون جاهزين، وبالنسبة للحالة النفسية، مهمة جداً، أن نكون واثقين من أنفسنا، والأجواء المحيطة خصوصاً أن إنهاء الدور الأول، بشكل جيد أمر ضروري.

وحول نتائج شباب الأهلي غير الجيدة أمام الفرق الكبيرة، وهل يشعر بالقلق، قال: «لا أشعر بالقلق، لا يقلقني هذا الأمر، تركيزي على فريقي واللاعبين، وما يقلقني أن يظهروا بالمستوى الذي نتمناه، قدمنا مباريات جيدة في الفترة الماضية، باستثناء مباراة الوحدة كنا نستحق نتائج أفضل، وهناك تفاصيل صغيرة، تتحكم في نتائج المباريات.

وعن رأيه في عودة أحمد خليل والغيابات، قال: الفريق جاهز، هناك بعض الإصابات، أبرزها حسن إبراهيم، ومحمد جمعة، وسعود عبد الرازق، وأحمد خليل أدى بشكل جيد جداً، يبذل مجهودا كبيرا الفترة الماضية، وأنا سعيد جداً بمردوده، وهذا ينعكس على الفريق بأكمله، وكان هناك سعادة من جميع اللاعبين بعودته للمشاركة وإحرازه هدفاً».