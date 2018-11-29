الظفرة والفجيرة يبحثان تحسين الموقف

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى - الفجيرة - محمد فضل

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، أن نتائج فريقه السابقة في بطولة الدوري أقل بكثير من الطموحات، وأنها جاءت عكس التوقعات، مشدداً على أهمية تحقيق الفريق للانتصارات قبل نهاية النصف الأول من المنافسة التي يحتل فيها حالياً المركز 12 برصيد 9 نقاط.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الغد ضد الفجيرة: تنتظرنا 3 مواجهات مهمة بداية بمباراة الفجيرة غداً، وأمام الجزيرة وعجمان، كلها مباريات قوية يجب أن نبذل فيها الجهد حتى نجمع النقاط، ونتقدم في جدول الترتيب، الجيد في الأمر أن فرق المؤخرة متقاربة في النقاط وفوز واحد أو فوزين يمكن أن يغير الوضع كثيراً لأي فريق، لذلك من المهم جداً التركيز في مباراتنا غداً لتحسين موقفنا في الترتيب. وأوضح رازوفيتش أنه تحدث مع اللاعبين عن الأخطاء التي صاحبت المباراة السابقة ضد شباب الأهلي، والتي خسرها الفريق بخماسية بيضاء، مشيراً إلى أنه طلب منهم تقليل الأخطاء وتحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة.

ومن جهته أكد التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة أنه في انتظار ردة فعل قوية من لاعبي الذئاب خلال مباراة الغد أمام الظفرة، في أعقاب تلقي فريقه هزيمة غير مستحقة كما وصفها أمام الإمارات قبل أسبوع، وقال هاشيك إن نتيجة الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ضيفه الظفرة أمام شباب الأهلي بالخمسة يجب ألا تخدعهم، منوهاً بأن الظفرة يعتبر من الفرق المتطورة.