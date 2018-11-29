كلباء وبني ياس.. النقطة 14

المصدر: كلباء - علي الظاهري ـــ أبوظبي - أحمد عيسى

يواجه فريق اتحاد كلباء ضيفه بني ياس في الساعة 4:40 من مساء اليوم، لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي، ويتطلع «النمور» إلى إيقاف نزيف النقاط وفك «النحس» بعد تراجعه إلى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، خلف «السماوي» صاحب المركز التاسع بعدد النقاط نفسه وبفارق الأهداف، حيث ينشد كلا الطرفين بلوغ النقطة 14 والتقدم خطوة إلى الأمام نحو المنطقة الدافئة.

ويأمل اتحاد كلباء أن تبتسم الأرض لأصحابها بعد مرور نحو شهرين على آخر انتصار في القلعة الصفراء. وكثف الفريق تحضيراته في الأيام السابقة عقب انتهاء المباراة الماضية مباشرة أمام العين والتي خسرها بهدفين مقابل هدف لصالح الزعيم، رغم الأداء رفيع المستوى الذي قدمه أمام الضيوف، مما يجعل المواجهة اليوم تتسم بالندية والإثارة بين الطرفين.

دافع قوي

أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، أن تجرع الخسارة في الجولة الماضية أمام العين تعتبر دافعا قويا أمام اللاعبين لتصحيح الصورة، عبر تحقيق الفوز بداية من مباراة اليوم أمام بني ياس، مشيراً إلى أنهم طووا صفحة الهزيمة غير المتوقعة أمام الزعيم، وتعاهد الجميع على التعويض اليوم، نافياً وجود أي غيابات في صفوف الفريق. وأضاف فيفياني إن كتيبة النمور بدأت التحضيرات مباشرة بعد يوم على انتهاء لقاء العين، ويخوض الفريق مواجهة اليوم تحت شعار «لا بديل عن الفوز» من أجل حصد 3 نقاط ثمينة تعزز مهمة الفريق في رحلة الدوري، مشدداً على أهمية المحافظة على الأسلوب نفسه وطريقة اللعب ذاتها في المباريات المقبلة من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تلبي طموحات وتطلعات جماهير النمور.

تجديد الثقة

وجدد مدرب اتحاد كلباء الثقة بجميع اللاعبين من أجل العودة إلى سكة الانتصارات واستعادة ذاكرة الفوز، مشيراً إلى أنه لا داعي للقلق على الفريق وهو قادر على تحقيق النتائج المطلوبة في الفترة المقبلة.

وأوضح فيفياني أن مشوار الدوري ما زال طويلاً وسيكون التعامل مع جميع المباريات بـ «القطعة» سعياً إلى البقاء مع الكبار في «الأضواء»، منوهاً بأن الفريق مطالب بالعمل ومعالجة جميع الأخطاء.

تنشيط الهجوم

ومن جهته عمل الجهاز الفني للسماوي من خلال تحضيراته لمباراة اليوم، على تنشيط الجانب الهجومي بعد إخفاقه في الوصول لشباك النصر الجولة الماضية، مع التركيز على الاستفادة من الضربات الثابتة، ومعالجة كل الأخطاء السابقة. ويستفيد السماوي اليوم من عودة نجمه فواز عوانة لاعب الارتكاز للمشاركة من جديد بعد غيابه لمدة شهر عن الفريق بسبب الإصابة، وتشكل عودته إضافة كبيرة للفريق قياسا بالمستوى المتميز الذي ظل يقدمه مع الفريق بعد عودته إليه في الموسم الحالي، لكن الفريق يفقد لاعبه مايكل أورتيغا لنيله 3 أنذارات، بجانب أحمد دادا بسبب الإصابة.

خصم مقاتل

وعلق الكرواتي كرونوسلاف مدرب السماوي على المباراة، وقال إنه تحدٍّ جديد آخر للفريق بعد الفراغ من مهمة النصر بالتعادل، وأضاف: خصمنا هذه المرة أيضا فريق قوي يعرف كيف يفوز بالنقاط، لأنه يمتلك عناصر متميزة يلعبون بروح قتالية عالية، إنه خصم قوي وعنيد ومقاتل ولاعبوه يتمتعون بمهارات عالية، كما أنه يتميز بتكتيك جيد، لكن بني ياس ايضا فريق قوي وليس من السهل الفوز عليه، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين لذلك سنذهب لمواجهة خصمنا من أجل الفوز فقط.