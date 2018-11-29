الشارقة والوصل.. لقاء القمة والتعويض

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم ـــ دبي - عز الدين جاد الله

يستضيف فريق الشارقة في ملعب إستاد خالد بن محمد، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، فريق الوصل في مواجهة القمة والتعويض بالنسبة للفريقين، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي، والتي يدخلها فريق الشارقة متصدراً الترتيب العام برصيد 24 نقطة، وباحثاً عن إحكام سيطرته على الصدارة، في مواجهة فريق الوصل الباحث هو أيضاً عن تعويض خسارته الماضية أمام فريق عجمان، والتي جمدت رصيده في 10 نقاط، والفوز من شأنه أن يبعده عن المنطقة المزعجة في الترتيب العام لدوري الخليج العربي.

مواجهة صعبة

‏كشف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري عن استعدادات فريقه لمباراة الوصل اليوم، والتي وصفها بالصعبة والتي تحتاج إلى تركيز كبير، وأشار المدرب للمستويات الجيدة التي يقدمها الوصل في البطولة العربية، كما أثنى المدرب على طريقة أيمن الرمادي مدرب في عجمان في التعامل مع مباراة فريقه أمام الوصل، ووصف المدرب منافسه في المباراة حسن العبدولي بصاحب الخبرة الجيدة في مجال التدريب.

تحضيرات جيدة

وتحدث العنبري عن استعدادات فريقه للمباراة وقال: تحضيراتنا للمباراة جيدة وتدربنا في ظروف ممتازة وسط تركيز عال من اللاعبين. وأضاف: كون أننا سنواجه فريقا له تقديره واحترامه مثل الوصل، رغم تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة، ولكن بمثل هذه اللقاءات صعب التكهن بالسيناريو وتظل كل الاحتمالات واردة، وواصل المدرب حديثه عن المباراة: ستكون مباراة صعبة على الفريقين ونسأل الله التوفيق، الوصل استطاع أن يقدم مستويات جيدة وآخرها الفوز على الأهلي المصري والتأهل لدور الربع نهائي في بطولة كأس زايد للأندية العربية.

مباريات صعبة

وصف العنبري مباريات الدوري بالصعبة وقال: المباريات جميعها صعبة واستقبال الأهداف أمر وارد ونعمل على تحسين هذا الجانب في الفريق خلال التدريبات، ويجب أن نكون أكثر حذرا ونستفيد من أخطائنا السابقة. وانتقل المدرب للحديث عن مباراة عجمان والوصل الأخيرة وقال «يحسب للمدرب أيمن الرمادي تمكنه من تسيير المباراة والحصول على النقاط والوصل لم يكن سيئا في مباراته الأخيرة، وأتوقع أن يقدموا مستوى جيدا في مباراتهم معنا ونحن مطالبون بأن ندخل بتركيز عال للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء».

تحسين الترتيب

في المقابل يدخل الوصل المباراة رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز»، بغية تحسين ترتيبه والخروج من المركز الـ11 الذي يحتله حالياً برصيد 10 نقاط فقط، بفارق نقطتين فقط عن المركز قبل الأخير والذي يحتله الإمارات حالياً، وخسارته للقاء تعني المزيد من التراجع في الترتيب ومواصلة نزيف النقاط.

وأكد المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل، أن «الإمبراطور» على موعد مع ملاقاة متصدر الدوري ويعمل بقوة لعبوره وقنص النقاط الثلاث.

تدارك الأخطاء

وأضاف العبدولي: «في المباراة الأخيرة أمام عجمان ارتكبنا مجموعة من الأخطاء الفنية والفردية، وأنا لا ألقي باللوم على اللاعبين فقد بذلوا مجهوداً كبيراً في الفترات الماضية، ونحن الآن طوينا هذه الصفحة وتركيزنا منصب على مواجهة الشارقة الذي يعد من الفرق المحترمة التي تقدم أداءً مميزاً في مباريات الدوري».

وأضاف: «المباراة تجمع بين فريقين من الفرق الكبرى في الإمارات، فكلاهما يمتلك تاريخاً كبيراً وإنجازات مميزة، وهذا ما يجعل المواجهات بينهما دائماً ما تشهد ندية وإثارة كبيرة بغض النظر عن موضع كلا الفريقين في جدول الترتيب». وأضاف: «هناك تواصل مميز بيننا كجهاز فني وبين الأخوة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية، نحن قمنا بوضع نقاط محددة خاصة بالمراكز التي نحتاج للتدعيم فيها في الانتقالات الشتوية، وسنعقد معهم جلسة لمناقشة تلك النقاط لتحديد احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة».

طموح

هزاع سالم: «الإمبراطور» في مركز غير لائق

أكد هزاع سالم مدافع فريق الوصل أن المركز الذي يحتله الفريق حالياً لا يليق بالوصل، مشيراً إلى أن لقاء فريقه بالشارقة غاية في الأهمية والقوة لجمع المزيد من النقاط وتحسين الترتيب.

وقال: «نبذل مجهوداً كبيراً في التدريبات خلال الفترة الحالية لتطبيق خطة المدرب خلال المباراة لتحقيق هدفنا فيها، ونحن ندرك أن مباريات الوصل والشارقة من المباريات التاريخية، التي تشهد إثارة بغض النظر عن ترتيب الفريقين في جدول الترتيب لبطولة الدوري، ففريق الشارقة يمتلك مجموعة لاعبين مميزين، ونحن أيضاً نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وخلال المباراة سيرى الجميع من هو الأفضل. دبي - البيان الرياضي

تحضيرات

شاهين عبد الرحمن: نواجه الوصل بمنظومة متكاملة

وصف مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن تحضيرات الفريق لمباراة الوصل بالممتازة، كما أشار اللاعب إلى استراتيجية الدفاع عبر منظومة كاملة، يشارك فيها جميع اللاعبين وقال: التحضيرات جرت بشكل ممتاز والجميع على استعداد تام لخوض المباراة، ونعمل للخروج بمستوى جيد ونتيجة إيجابية. وأضاف: نواجه الوصل كوننا منظومة كاملة وجميع اللاعبين يشاركون في عملية الدفاع أو الهجوم، ونستطيع إيقاف خطورة هجوم الوصل.

ومضى شاهين في حديثه قائلاً: نركز على جاهزيتنا أكثر من قوة المنافس، يجب أن نكون حاضرين في المباراة ويكون تركيزنا عالياً. في مباراة دبا كانت هناك قلة تركيز في الدقائق الأخيرة ما أدى إلى استقبال هدفين.دبي - البيان الرياضي