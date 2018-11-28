الانضباط تلزم الجزيرة بسداد 5 ملايين للاعبين ووكلائهم

المصدر: دبي ــ العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي إلزام نادي الجزيرة دفع مبلغ 2.32250 مليون درهم لوكيل اللاعبين سيف روبي، تنفيذا لقرار صادر من المحكمة الرياضية الدولية عبارة عن مستحقات مالية للوكيل عن دوره في صفقة لاعب النادي السابق الاكوادوري فيليبي كاسيدو.

كما قررت اللجنة أيضا تغريم نادي الجزيرة 40 ألف درهم لعدم التزامه بسداد مبلغ 2.574 مليون درهم عبارة عن مستحقات مالية للاعبين ووكلاء لاعبين. فيما بدأ الجزيرة اليوم في تسديد مستحقات بعض اللاعبين ويستكمل عملية السداد يوم غد.

كما غرمت اللجنة نادي الوحدة 10 آلاف درهم بسبب قيام جمهوره بالتلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة الفريق أمام الجزيرة في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وغرمت اللجنة أيضا نادي عجمان 30 ألف درهم لحصول ستة من لاعبيه على إنذارات خلال مباراة الفريق أمام الوصل في الجولة الماضية ووقعت اللجنة عقوبة مماثلة بحق نادي الفجيرة أيضا.