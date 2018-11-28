في انفراد لـ "البيان الرياضي"..النصر يلتقي برشلونة ودياً في احتفالية تدشين استاد آل مكتوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ينظم نادي النصر احتفالية عالمية بمناسبة تدشين استاد آل مكتوم في ثوبه الجديد بعد عملية التجديد، استعداداً لاستضافة جانب من مباريات نهائيات كأس أمم آسيا «الإمارات 2019»، ويستضيف «العميد» في الاحتفالية فريق برشلونة الإسباني، ودياً خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، خلال توقف الدوري الإسباني .

وغادر أمس إلى إسبانيا وفد يضم أعضاء من إدارة النادي وشركة كرة القدم لاستكمال المفاوضات مع إدارة برشلونة وتوقيع عقد إقامة المباراة.

ويستضيف استاد آل مكتوم 6 مباريات ضمن نهائيات كأس أمم آسيا، أولها مباراة كوريا الجنوبية والفلبين 7 يناير المقبل.

ويحفل تاريخ النصر باستضافة العديد من الفرق والنجوم العالمية مثل سانتوس البرازيلي 1973 بقيادة نجمه بيليه، وساوباولـو البرازيلي 1976 وليفربول الإنجليزي في 1978 بمناسبة تدشين استاد آل مكتوم، وفرق إنجليزية أخرى مثل تونتهام وأرسنال وساوثهامبتون وأستون فيلا، إلى جانب غلاسكو رينجرز الإسكتلندي وجاره سلتيك وإنتراخت فرانكفورت الألماني وهيركليس الهولندي، وريد ستار اليوغسلافي (1977)، وقدماء المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966، وأقيمت المباراة في 1975 بمشاركة بوبي تشارلتون وبوبي مور.