هاشتاق عيناوي يدعم حسين الشحات

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

دشنت جماهير العين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حملة «هاشتاق» واسعة لدعم المصري الدولي حسين الشحات، لاعب فريق الكرة، بعد تراجع مستواه الفني خلال الفترة الماضية، وأجمع العيناوية في سلسلة تغريدات على القيمة الفنية العالية للاعب، واتفقوا على ضرورة تعزيز دوافعه النفسية والثقة به ليعود أقوى مما كان.

وأكد غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أن الشحات يحتاج للمساندة والثقة والدعم لاستعادة مستواه، وقال في تغريدة على حسابه الخاص على «تويتر»: «نثق بعودة حسين الشحات، والذي كان ولا زال مكسباً، والجهاز الفني متمسك به ولن نتركه وحيدا وسنستمر بدعمه وتحفيزه والوقوف بجانبه إلى أن يعود ويكرر مشهد «الثنائية» على المنصة، والإعلام معذور والمحترم دائما رده مؤدب والسكوت من ذهب.. والتغافل نعمة».

تألق

وكان حسين الشحات قدم نفسه بصورة مثالية لجماهير العين بعد التعاقد معه بنظام الإعارة الموسم الماضي، وساهم بشكل لافت في النتائج القوية التي حققها الفريق ليتوج بثنائية الدوري والكأس لأول مرة في تاريخ العين، وكان تألقه مع «الزعيم» سببا مباشرا في استدعائه للمنتخب المصري، ليحقق حلما كان يراوده منذ الصغر حسب تصريحاته، وهو الأمر الذي دفع الإدارة العيناوية للمسارعة بالتعاقد معه رسميا لمدة ثلاث سنوات، غير أن اللاعب عاد خلال الموسم الجاري بصورة مغايرة بعد أن تراجع مستواه الفني والبدني بطريقة مستغربة، واعترف اللاعب في أكثر من مناسبة بتراجع مستواه الفني، مؤكداً أنه يبذل جهوداً كبيرة من أجل استعادة مكانته بالفريق، فيما أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين في تصريحات سابقة أن الشحات يملك مقومات ومميزات كبيرة إنه متمسك به مع الفريق.

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وخاض حسين الشحات مع العين منذ انضمامه للفريق بنظام الإعارة في يناير من العام الماضي 34 مباراة رسمية سجل خلالها 16 هدفا وصنع 19 وساهم في تسجيل 35 هدفا وحقق مع الزعيم بطولتي الدوري والكأس لأول مرة في تاريخ نادي العين، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ويصبح نغمة محببة لدى الجماهير العيناوية، كما أثار إعجاب النقاد والمحللين الرياضيين وأجمعوا على إمكاناته الفنية اللافتة وروحه القتالية العالية.